Közeleg az augusztus 12-i napfogyatkozás, ezért egyre többen keresnek megfelelő szemüveget a megfigyeléshez. Az Agroinform arra hívja fel a figyelmet, hogy a Napba megfelelő védelem nélkül nézni rendkívül veszélyes, és egy hagyományos napszemüveg erre nem alkalmas.

Fontos a jó napszemüveg a napfogyatkozás alatt - Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Napfogyatkozás augusztus 12-én, mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan

Az Origo korábban megírta, hogy augusztus 12-én teljes napfogyatkozás következik be, amelynek teljességi sávja Grönlandot, Izlandot és Spanyolország egy részét érinti. Európa számos más területéről, így

Magyarországról is részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető.

Budapesten a Hold 19 óra 22 perckor érinti először a napkorongot, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 56 perckor következik be.

Ekkor a Hold a Nap átmérőjének közel 64 százalékát fedi le, ami a napkorong területének mintegy 56 százalékos takarását jelenti.

Az Agroinform szerint a Nap erős sugárzása védelem nélkül károsíthatja a retinát. A sérülés nem feltétlenül jár azonnali fájdalommal, ugyanakkor szoláris retinopátiát, látásromlást, a központi látás zavarát, súlyos esetben pedig tartós látáskárosodást okozhat.

A hagyományos napszemüveg nem elég

Egy hagyományos napszemüveg, még egy nagyon sötét és UV-szűrős darab sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére. Ehhez speciális napszűrővel ellátott szemüvegre van szükség.

Vásárláskor érdemes keresni az ISO 12312-2 jelölést, amely a közvetlen napmegfigyelésre szolgáló szűrőkre vonatkozó nemzetközi szabvány.

Az Agroinform ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy önmagában az ISO-felirat nem bizonyítja, hogy a termék valóban megfelelő. A gyártót és a forgalmazót is érdemes ellenőrizni.

Használat előtt meg kell vizsgálni a szűrőt. Ha karcos, kilyukadt vagy elszakadt, nem szabad használni. Beltérben egy megfelelő napfogyatkozás-szemüvegen keresztül gyakorlatilag semmit sem kell látni, legfeljebb egy rendkívül erős fényforrás jelenhet meg nagyon halványan.

Az Agroinform szerint házi megoldásokkal sem érdemes kísérletezni. A kormozott üveg vagy különféle sötét fóliák nem feltétlenül nyújtanak megfelelő védelmet. Távcsővel vagy binokulárral pedig még veszélyesebb lehet a Napba nézni, ezekhez külön erre a célra készült, az optikai eszköz Nap felőli oldalára helyezett napszűrő szükséges.