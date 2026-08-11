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Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. Az Agroinform most azt gyűjtötte össze, mire érdemes figyelni a megfelelő napfogyatkozás-szemüveg kiválasztásakor.
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részleges napfogyatkozáseurópanaphold

Közeleg az augusztus 12-i napfogyatkozás, ezért egyre többen keresnek megfelelő szemüveget a megfigyeléshez. Az Agroinform arra hívja fel a figyelmet, hogy a Napba megfelelő védelem nélkül nézni rendkívül veszélyes, és egy hagyományos napszemüveg erre nem alkalmas.

napfogyatkozás, Close-up view of white CE marked solar eclipse glasses held in front of a sunlit garden and a house before the August 12, 2026 solar eclipse in Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe, France on August 10, 2026. The cardboard glasses are intended for direct solar viewing and illustrate the need for certified eye protection as protective eclipse glasses are becoming difficult to find before the event. (Photo by Jimmy Beunardeau / Hans Lucas via AFP)
Fontos a jó napszemüveg a napfogyatkozás alatt - Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Napfogyatkozás augusztus 12-én, mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan

Az Origo korábban megírta, hogy augusztus 12-én teljes napfogyatkozás következik be, amelynek teljességi sávja Grönlandot, Izlandot és Spanyolország egy részét érinti. Európa számos más területéről, így 

Magyarországról is részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető. 

Budapesten a Hold 19 óra 22 perckor érinti először a napkorongot, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 56 perckor következik be. 

Ekkor a Hold a Nap átmérőjének közel 64 százalékát fedi le, ami a napkorong területének mintegy 56 százalékos takarását jelenti.

Az Agroinform szerint a Nap erős sugárzása védelem nélkül károsíthatja a retinát. A sérülés nem feltétlenül jár azonnali fájdalommal, ugyanakkor szoláris retinopátiát, látásromlást, a központi látás zavarát, súlyos esetben pedig tartós látáskárosodást okozhat.

A hagyományos napszemüveg nem elég

Egy hagyományos napszemüveg, még egy nagyon sötét és UV-szűrős darab sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére. Ehhez speciális napszűrővel ellátott szemüvegre van szükség.

Vásárláskor érdemes keresni az ISO 12312-2 jelölést, amely a közvetlen napmegfigyelésre szolgáló szűrőkre vonatkozó nemzetközi szabvány. 

Az Agroinform ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy önmagában az ISO-felirat nem bizonyítja, hogy a termék valóban megfelelő. A gyártót és a forgalmazót is érdemes ellenőrizni.

Használat előtt meg kell vizsgálni a szűrőt. Ha karcos, kilyukadt vagy elszakadt, nem szabad használni. Beltérben egy megfelelő napfogyatkozás-szemüvegen keresztül gyakorlatilag semmit sem kell látni, legfeljebb egy rendkívül erős fényforrás jelenhet meg nagyon halványan.

Az Agroinform szerint házi megoldásokkal sem érdemes kísérletezni. A kormozott üveg vagy különféle sötét fóliák nem feltétlenül nyújtanak megfelelő védelmet. Távcsővel vagy binokulárral pedig még veszélyesebb lehet a Napba nézni, ezekhez külön erre a célra készült, az optikai eszköz Nap felőli oldalára helyezett napszűrő szükséges.

Ha nincs megfelelő szemüveg, a napfogyatkozás közvetett módon, például lyukkamerás módszerrel is megfigyelhető. 

A legfontosabb szabály azonban az, hogy megfelelő védelem nélkül soha ne nézzünk közvetlenül a Napba.

 

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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