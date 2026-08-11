Rossz hírt közölt a Szegedi Csillagvizsgáló a részleges napfogyatkozással kapcsolatban

Már csak egy nap van az augusztus 12-i részleges napfogyatkozásig, ám aki most szeretné biztonságosan megfigyelni a jelenséget, nehezen találhat hozzá megfelelő szemüveget. A speciális napfogyatkozást-néző szemüvegek ugyanis országszerte elfogytak, és a Szegedi Csillagvizsgáló által megrendelt készlet sem érkezik meg időben.

A speciális napfogyatkozás-néző szemüvegek országszerte elfogytak.

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A Szegedi Csillagvizsgáló korábban arról számolt be, hogy a nagy érdeklődés miatt jelentős mennyiségű speciális szemüveget rendeltek, a szállítmány azonban napok óta a vámon várakozik. Mostanra kiderült, hogy

a csomag szerdán, vagyis a napfogyatkozás napján is hatóságnál lesz, így a készletet már nem tudják értékesíteni.

A csillagvizsgáló megerősítette azt az információnkat is, hogy az egész országban hiány alakult ki a megfelelő szemüvegekből, ezért alternatívát sem tudnak ajánlani az érdeklődőknek.

Szabad szemmel semmiképpen

A szakemberek külön felhívják a figyelmet arra, hogy szűrő nélkül senki ne nézzen közvetlenül a Napba.

Bár a Hold augusztus 12-én a Nap fényének mintegy 40 százalékát takarja majd ki, a közvetlen napsugárzás ettől még súlyos látáskárosodást okozhat.

A megfelelő védőszemüveg mellett azonban egy másik nehézséggel is számolni kell: a részleges napfogyatkozás éppen napnyugtakor lesz megfigyelhető. Így Szegedről ezért csak olyan helyről lehet esély a jelenség megfigyelésére, ahonnan akadálytalan kilátás nyílik a nyugati horizontra. Korábban arról is írtunk, hogy honnan lehet a leglátványosabb a napfogyatkozás.

Jövőre sokkal kedvezőbb lesz a helyzet napfogyatkozáskor

A Szegedi Csillagvizsgáló már a következő évi eseményre is felhívta a figyelmet.

2027. augusztus 2-án a mostaninál jelentősebb, közel 50 százalékos részleges napfogyatkozás lesz látható, ráadásul délelőtt, amikor a Nap jóval magasabban jár az égen.

Így azok, akik idén a szemüveghiány vagy a kedvezőtlen időpont miatt lemaradnak a jelenségről, jövőre sokkal jobb körülmények között próbálkozhatnak.

A részleges napfogyatkozás témájában az elmúlt napokban több cikket is publikáltunk, ezeket ide kattintva böngészheti át.