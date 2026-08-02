Változik a NAV-nál az ügyfélszolgálatok rendje a hőség miatt

A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket – közölte a NAV.

A személyes ügyfélszolgálatok rendje változik a NAV-nál, de az online felületeknek hála az ügyintézés nem áll le

Fotó: NAV

Az ügyfelek és a munkatársak egészségének védelmében rövidített nyitvatartás lép életbe a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás jellemzően nem biztosított.

Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést eszerint ajánlott tervezni.

Nem áll le az ügyintézés a NAV-nál

Mint írják, hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, de az ügyintézés nem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. A NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).

Folytatódik a hőség

Az időjárás nem enyhül a következő napokban sem. Bár több vármegyében is leszakad az ég, ez sem hoz igazi enyhülést.