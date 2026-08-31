Két fontos vezetői posztról döntöttek a NAV-nál

A NAV közleménye szerint az új vezetés feladata egy korszerűbb, hatékonyabb és szakmailag hiteles adóhatóság kialakítása, valamint a szervezetbe vetett közbizalom erősítése lesz. A minisztérium célként jelölte meg azt is, hogy az adóhatóság segítse a jogkövető magánszemélyeket és vállalkozásokat, a szabályok megsértőivel szemben pedig következetesen lépjen fel.

A NAV vezetésében két fontos pozíció betöltéséről döntöttek

Fotó: NAV

A NAV elnöki pályázatára 49 jelentkezés érkezett

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a NAV elnöki tisztségére kiírt nyilvános pályázatra 49 jelentkezés érkezett. A pályázatok szakmai értékelése után kilenc jelölt jutott el az államtitkári szintű meghallgatásra, közülük ötöt terjesztettek tovább miniszteri meghallgatásra.

A kiválasztási folyamat és a miniszteri bizottság javaslata alapján Rózsáné Sádt Mónika kap megbízást az adóhatóság vezetésére.

A leendő elnök több évtizedes adószakmai tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során egyebek mellett könyvvizsgálattal, adóbevallások és adójelentések készítésével, valamint kockázatkezelési rendszerek felügyeletével foglalkozott. Jelenlegi munkahelyén, a DIAGEO Csoportnál több mint tíz országban működő szervezetet vezet, és többek között adózási, adatszolgáltatási, megfelelési, külkereskedelmi és technológiai folyamatokért felel.

A minisztérium szerint kiválasztásában szakmai tapasztalata mellett az adóhatóság jövőjére vonatkozó stratégiai elképzelései is szerepet játszottak. Célja az adózás egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele, valamint a szervezet működésének korszerűsítése.

A kívánatos intézményi karakter: segítség a jogkövetőnek, kiszámíthatóság mindenkinek, következetes fellépés a jogsértővel szemben

– idézte a tárca Rózsáné Sádt Mónika elnöki pályázatát.

Dr. Sisák Attila lesz a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes

A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi tisztségét dr. Sisák Attila tölti be. A Pénzügyminisztérium közlése szerint több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén.

Pályafutása során a rendőrségnél, a Pénzügyminisztériumban, a Vám- és Pénzügyőrségnél, majd a NAV-nál is dolgozott. Jelenleg az OTP Bank Szankciós Szűrési Osztályát vezeti.

A tárca szerint feladata a NAV bűnügyi és rendészeti területének szakmai megerősítése lesz. A minisztérium közleményében azt írta, az új vezetésnek emellett a szervezet szakmai tekintélyének és a közbizalomnak az erősítésén, valamint egy hatékonyabb és ügyfélbarátabb adóhatóság kialakításán kell dolgoznia.