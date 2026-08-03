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Nébih

Több tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a Nébih idén nyáron – fagylaltot, alkoholt, gyümölcsöt is vizsgáltak

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakaszának eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok a június 22-től zajló akció során eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, számos esetben bírságoltak is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése augusztus 20-ig folytatódik országszerte.
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Nébiheljárásellenőrzés

A nyári szezon első heteiben egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben indítottak eljárást. A Nébih ellenőrei az üzemben 244 kg lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak.

Hand with ice cream in hand on a blurred background., Nébih
Több fagylalt-előállító vállalkozásnál is hiányosságokat talált a Nébih - Illusztráció
Fotó: 123RF

Hatósági eljárás indult egy Pest vármegyei fagylalt-előállító vállalkozással szemben is, ahol a higiéniai hiányosságok mellett összesen

1,6 tonnányi lejárt minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomon követhető élelmiszert találtak.

Mindkét esetben azonnal megtiltották a jogsértéssel érintett élelmiszerek forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelték azok forgalomból való kivonását, zár alá vételét. Emellett elrendelték a még megfelelő minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű termékek forgalomból történő visszahívását is.

Az ellenőrök felfüggesztették az üzem élelmiszer-előállítói tevékenységét is, amit a vállalkozás csak a hiányosságok pótlása után folytathatott. 

Nyári táborokat is ellenőrzött a Nébih

Országosan 93 nyári tábor étkeztetését ellenőrizték, melynek során összesen 161 kg élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Tevékenység korlátozása 4, bírság kiszabása 16 esetben történt, összesen 2 millió forintot meghaladó értékben.

Kirívó esetként említhető egy Békés és egy Csongrád-Csanád vármegyei tábor, ahol étel eredetű megbetegedés miatt volt szükség hatósági intézkedésre.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az eddigi eredmények alapján a szolgáltatók többsége megfelelt a követelményeknek. A feltárt hiányosságok (higiénia, dokumentáció, nyomon követhetőség, ételminták kezelése) ugyanakkor indokolják a kiemelt ellenőrzések folytatását.

Zöldségeket és gyümölcsöket is vizsgáltak

A Nébih és a vármegyei kormányhivatalok zöldség-gyümölcs minőségellenőrei összesen 143 termelői ellenőrzést végeztek: közel 100 tonna görögdinnyét és egyéb friss, szezonális terméket vizsgáltak meg, melyek megfeleltek a minőségi előírásoknak.

A szakemberek 7 esetben állapítottak meg hiányosságot jelölés, higiénia vagy nyomon követhetőség kapcsán. Felvásárolt termékek sajátként való értékesítése és a regisztrációs szám nélküli árusítás csak néhány esetben fordult elő.

A hatóság összesen 520 kg zöldség-gyümölcsöt kivont a forgalomból, eljárás 6 esetben indult.

Alkoholos italok a kirándulóhelyeken

A nyári kiemelt időszakban a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is ellenőrzi a hatóság. 

Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az országosan 79 helyszínen végzett akción a minőségi és a higiéniai követelményeken túlmenően a termékek jelölését és az eredetük igazolását is vizsgálták.

Hatósági mintavétel 69 (rozé)borból és különböző sörökből történt.

Mindössze 7 esetben indult eljárás, többek között hiányos vagy nem megfelelő dokumentáció miatt, valamint 80 liter lejárt minőségmegőrzési idejű sört is kivontak a forgalomból.

Folytatódik a nyári ellenőrzés-sorozat

A hatóság egy Somogy és egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőrzött, ezek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak.

Az országos ellenőrzések augusztus 20-ig folytatódnak.

 

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