Berendelték Vidnyánszky Attilát - állítása szerint felmentése a Nemzeti Színház éléről már eldöntött tény

Vidnyánszky Attila szerint még ezen a héten leváltják a Nemzeti Színház éléről. A főigazgatót augusztus 14-én, péntek délelőttre rendelte be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Berendelték Vidnyánszky Attilát - felmenthetik a Nemzeti Színház éléről Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Berendelték Vidnyánszky Attilát - felmenthetik a Nemzeti Színház éléről

A színházi rendező szerint felmentése már eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még - írja az ATV. A Kossuth-díjas rendező 2013 óta vezeti a színházat, jelenlegi megbízatása 2028-ig szólna.

Vidnyánszky Attila személye a 2020-as SZFE-botrány óta élesen megosztja a kulturális közéletet. A Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásakor ő lett az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, az átalakítás ellen pedig hallgatók és oktatók hónapokon át tiltakoztak, az egyetem korábbi vezetése lemondott, számos oktató távozott, majd létrejött a Freeszfe Egyesület - írta az Index.

A választások után újra kiújult a konfliktus: Janisch Attila filmrendező keményen bírálta az SZFE átalakítását, és Vidnyánszky Attila távozását követelte. A rendező leváltása azonban nem egy egyszerű személycsere lenne, mert a Nemzeti Színház és a Nemzeti Kulturális Alap vezetőjeként ő a jelenlegi kulturális rendszer egyik legbefolyásosabb alakja.

Vidnyánszky Attila csütörtök este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fog megszólalni.