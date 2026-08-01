Folytatódik az időutazás Budapesten, különleges nosztalgiajáratok várják az utasokat

Folytatódik a nosztalgiaszezon Budapesten: szombatonként az N2-es nosztalgiavillamos a pesti rakparton, vasárnaponként a budai oldalon, az N19-es vonalon várja az utasokat. Vasárnaponként a legendás Ikarus autóbuszok közlekednek az N4-es vonalon Zugló és Zugliget között - írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Folytatódik nosztalgiaszezon Budapesten, különleges buszok és villamosok várják az utasokat

Fotó: BKK – Nyirő Simon

Így közlekednek a nosztalgiajáratok augusztusban

Augusztus 1-jén szombaton a Jászai Mari tér és a Boráros tér között lehet majd utazni a N2-es villamossal. A pesti Duna-parton a jellegzetes hangja miatt csak Bengálinak hívott villamos közlekedik.

Augusztus 2-án vasárnap a budai oldalon az N19-es villamossal utazhatnak az érdeklődők, az N4-es járaton pedig az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Zugligeti Libegő között ikonikus Ikarus-buszokkal tehetik meg az utat.

Augusztus 9-én vasárnap egy igazi kuriózummal lehet találkozni az N70-es troli vonalán: a Kossuth Lajos tér és az Erzsébet királyné útja, aluljáró között a több mint hetven éves IK-60T-vel lehet majd utazni. Ezen a napon is közlekedik az N4-es busz, a megszokott, Erzsébet királyné útja, aluljáró és Zugliget közötti útvonalán. Az N18-as villamos vonalán egy különleges, egyirányú, pótkocsival közlekedő szerelvény közlekedik majd, a budai Duna-parton, az N19-es villamos vonalán pedig az 115 éves 2806-os pályaszámú BVVV K típusú villamossal lehet majd utazni.

Augusztus 15-én szombaton kabriózni lehet majd Budapesten, az N109-es vonalon közlekedik majd az egyik legkülönlegesebb Ikarus-busz. A N2-es villamos vonalán az 1939-ben gyártott, majd a napi forgalomban 1979-ig résztvevő 1522-es villamossal lehet utazni.

Augusztus 16-án vasárnap az N19-es villamossal lehet utazni a budai oldalon, az N4-es járat vonalán pedig olyan Ikarus-buszokkal lehet találkozni, amelyek évtizedeken át megszokottak voltak a fővárosban.

Augusztus 20-án különleges járattal lehet utazni Kispesten: az Ady Endre utat és az Üllői utat összekötő Hofherr Albert utcai vágányon is közlekednek majd a muzeális villamosok, N42-50-es jelzéssel.