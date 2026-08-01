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nosztalgia

Folytatódik az időutazás Budapesten, különleges nosztalgiajáratok várják az utasokat

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Augusztusban is folytatódik a 2026-os nosztalgiaszezon Budapesten, a főváros muzeális értékű járművei továbbra is várják az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap Duna-parti panorámát kínáló nosztalgiavillamosok, vasárnaponként pedig a legendás Ikarus-buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját, de ebben a hónapban különleges trolikkal is lehet majd utazni Budapesten.
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Folytatódik a nosztalgiaszezon Budapesten: szombatonként az N2-es nosztalgiavillamos a pesti rakparton, vasárnaponként a budai oldalon, az N19-es vonalon várja az utasokat. Vasárnaponként a legendás Ikarus autóbuszok közlekednek az N4-es vonalon Zugló és Zugliget között - írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

nosztalgiavillamos
Folytatódik nosztalgiaszezon Budapesten, különleges buszok és villamosok várják az utasokat
Fotó: BKK – Nyirő Simon

Így közlekednek a nosztalgiajáratok augusztusban

Augusztus 1-jén szombaton a Jászai Mari tér és a Boráros tér között lehet majd utazni a N2-es villamossal. A pesti Duna-parton a jellegzetes hangja miatt csak Bengálinak hívott villamos közlekedik.

Augusztus 2-án vasárnap a budai oldalon az N19-es villamossal utazhatnak az érdeklődők, az N4-es járaton pedig az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Zugligeti Libegő között ikonikus Ikarus-buszokkal tehetik meg az utat.

Augusztus 9-én vasárnap egy igazi kuriózummal lehet találkozni az N70-es troli vonalán: a Kossuth Lajos tér és az Erzsébet királyné útja, aluljáró között a több mint hetven éves IK-60T-vel lehet majd utazni. Ezen a napon is közlekedik az N4-es busz, a megszokott, Erzsébet királyné útja, aluljáró és Zugliget közötti útvonalán. Az N18-as villamos vonalán egy különleges, egyirányú, pótkocsival közlekedő szerelvény közlekedik majd, a budai Duna-parton, az N19-es villamos vonalán pedig az 115 éves 2806-os pályaszámú BVVV K típusú villamossal lehet majd utazni.

Augusztus 15-én szombaton kabriózni lehet majd Budapesten, az N109-es vonalon közlekedik majd az egyik legkülönlegesebb Ikarus-busz. A N2-es villamos vonalán az 1939-ben gyártott, majd a napi forgalomban 1979-ig résztvevő 1522-es villamossal lehet utazni.

Augusztus 16-án vasárnap az N19-es villamossal lehet utazni a budai oldalon, az N4-es járat vonalán pedig olyan Ikarus-buszokkal lehet találkozni, amelyek évtizedeken át megszokottak voltak a fővárosban.

Augusztus 20-án különleges járattal lehet utazni Kispesten: az Ady Endre utat és az Üllői utat összekötő Hofherr Albert utcai vágányon is közlekednek majd a muzeális villamosok, N42-50-es jelzéssel.

Augusztus 21-én pénteken a 14-es villamos vonalán, a Lehel tér és Káposztásmegyer között egy Bengálival találkozhatnak az érdeklődők.

Augusztus 22-én szombaton a pesti Duna-parton, az N2-es vonalon a 436-os pályaszámú jármű közlekedik. A villamost 1987-re, a budapesti villamosközlekedés megindulásának 100. évfordulójára újították fel, azóta ugyan kisebb kihagyásokkal, de rendszeresen utazhatnak vele az érdeklődők. Trolikból sem lesz hiány aznap: az Ikarus 280T típus gyártáskori állapotát idéző, de valójában több, különböző járműből összeépített 156-os pályaszámú trolival, valamint az Ikarus 435T típusú járművekkel is lehet majd utazni az N7583-as járaton.

Augusztus 23-án vasárnap az N4-es buszon régi Ikarusokkal, az N19-es villamoson pedig egy több mint százéves járművel lehet majd utazni.

BKV Zrt., Budapesti Közlekedési Központ, nosztalgiajárat
Kinek ne esne jobban az utazás egy ilyen buszon?
Fotó: BKV Zrt.

A járművek részletesebb leírása, története megismerhető a BKK oldalán.

A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, illetve a nosztalgiajáratok személyzeténél vásárolhatók meg, akiknél bankkártyával is lehet fizetni.

 

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