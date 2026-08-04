Fontos figyelmeztetést adott ki a magyar rendőrség, ez sok családot érint - videó

A rendőrség közlése szerint nincs olyan családi nyaralás, vagy nyári szünet, amely alatt ne fulladna egy kisgyermek élővízbe. Emiatt nemrég figyelmeztetést adtak ki a szülőknek, annak érdekében, hogy a nyaralás szép emlékekkel, ne pedig tragédiával érjen véget.
Talán hihetetlen, de igaz: nincs olyan családi nyaralás, vagy nyári szünet, amely alatt ne fulladna élővízbe egy kisgyermek - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Rendőrség a közösségi oldalán.
A nyaralás alatti fokozott elővigyázatosságra figyelmeztetett a rendőrség
A vízparton a gyermekekre folyamatosan figyelni kell. Ne bízd másra a felügyeletüket, és ne hagyd őket egyedül a víz közelében. Így maradhatnak a nyári élmények szép emlékek
- emelték ki a posztjukban, hozzátéve, a szülők abban az esetben is tartsák szemmel a gyerekeiket, ha egyébként nagyon jól tudnak úszni.
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A minap érkezett a hír, hogy borzalmas tragédia történt augusztus 3-án Csepelen. Egy baráti társaság a Nagy-Duna árterén kutyát sétáltatott, amikor egyikük a fejébe vette, hogy a kánikulára való tekintettel megmártózik a rekordalacsony vízmélységű folyóban, majd nem sokkal később elmerült a habok között. A fiatal férfi a feltételezések szerint vízbe fulladt, a rendőrségi felderítés a helyszínen pedig továbbra is tart.