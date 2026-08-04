Fontos figyelmeztetést adott ki a magyar rendőrség, ez sok családot érint - videó

Talán hihetetlen, de igaz: nincs olyan családi nyaralás, vagy nyári szünet, amely alatt ne fulladna élővízbe egy kisgyermek - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Rendőrség a közösségi oldalán.

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A nyaralás alatti fokozott elővigyázatosságra figyelmeztetett a rendőrség

A vízparton a gyermekekre folyamatosan figyelni kell. Ne bízd másra a felügyeletüket, és ne hagyd őket egyedül a víz közelében. Így maradhatnak a nyári élmények szép emlékek

- emelték ki a posztjukban, hozzátéve, a szülők abban az esetben is tartsák szemmel a gyerekeiket, ha egyébként nagyon jól tudnak úszni.