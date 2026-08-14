Nyári kalauz kontaktlencséseknek: így óvhatod a szemed a hőségben és nyaralás közben (x)

A nyár a szabadság, a strandolás és a kirándulások időszaka, de a kontaktlencsét viselők számára plusz odafigyelést igényel. A nagy meleg, az erős UV-sugárzás, a klímaberendezések, a por, a pollen és a vízparti programok próbára teszik a szem egészségét. A Trend Optika tanácsainak betartásával a kontaktlencse nyáron is kényelmes és biztonságos megoldás marad.

Könnyebben kiszárad a szem

A forró levegő és a légkondicionált helyiségek csökkenthetik a szem természetes nedvességtartalmát, ezért sok kontaktlencse-viselő ilyenkor fokozott szemszárazságot tapasztal. Érdemes rendszeresen tartósítószer-mentes műkönnyet használni, amely kontaktlencse mellett is alkalmazható, valamint figyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Már napi néhány plusz pohár víz is hozzájárulhat a könnyfilm stabilitásához.

Fürdés kontaktlencsével

Sokan nem gondolnak rá, de a természetes vizek és még a klóros medencék is tartalmazhatnak olyan mikroorganizmusokat, amelyek a kontaktlencsére tapadva szemfertőzést okozhatnak. A legbiztonságosabb megoldás, ha úszás előtt eltávolítjuk a lencsét. Ha ez nem megoldható, használjunk jól záródó úszószemüveget, majd a fürdés után alaposan tisztítsuk meg a kontaktlencsét.

A higiénia nyáron még fontosabb

Utazások, fesztiválok vagy kempingezés során könnyen háttérbe szorulhatnak a megszokott higiéniai rutinok. Pedig a kontaktlencsék kezelésének alapelvei ilyenkor sem változnak: mindig alapos kézmosás után nyúljunk a lencséhez, soha ne öblítsük csapvízzel, és kizárólag friss ápolófolyadékot használjunk.

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Ne feledkezz meg az UV-védelemről sem!

Bár léteznek UV-szűrős kontaktlencsék, ezek nem helyettesítik a jó minőségű napszemüveget. A szem teljes védelméhez olyan UV400-as napszemüveg ajánlott, amely a szem körüli területet is árnyékolja. Ez nemcsak a kellemetlen káprázást csökkenti, hanem hosszú távon a szem egészségét is védi.

Utazáskor készülj előre

Érdemes a nyaralásra tartalék kontaktlencsét, szemüveget, elegendő ápolófolyadékot és műkönnyet is csomagolni. Repülőúton a kabin száraz levegője fokozhatja a szemszárazságot, ezért hosszabb utazások során sokan kényelmesebbnek érzik a szemüveg viselését, vagy gyakrabban használnak hidratáló szemcseppet.