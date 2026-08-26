Megvan a pontos dátum: ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj

A nyugdíjak főszabály szerint minden hónap 12. napján érkeznek, ha azonban ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábban történik. Szeptemberben és decemberben is erre számíthatnak a nyugdíjasok.
Szeptemberben egy nappal előbb jön a nyugdíj
Szeptember 12. idén szombatra esik, ezért a postai kézbesítés egy nappal korábban,
szeptember 11-én, pénteken várható.
A nyugdíj bankszámlára is kérhető a postai kézbesítés helyett. Ehhez a folyósításra megjelölt bankszámlának a nyugdíjas saját tulajdonában vagy társtulajdonában kell lennie. Az igénylés elektronikusan is benyújtható a magyarorszag.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezést követően, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.
Postai ügyintézéshez a 03. számú nyomtatványt kell kitölteni, amely a Magyar Államkincstár honlapján érhető el. A dokumentumot az 1820 Budapest címre lehet elküldeni. Személyesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, a Budapest XIII. kerület, Váci út 73. szám alatt is benyújtható a kérelem.
Decemberben még korábban érkezik
A Magyar Államkincstár által közzétett ütemezés szerint 2026 hátralévő részében ezek a folyósítási napok:
- szeptember 11. (péntek)
- október 12. (hétfő)
- november 12. (csütörtök)
- december 2. (szerda)
Vagyis decemberben a megszokottnál jóval korábban, már december 2-án megérkezik a nyugdíj.