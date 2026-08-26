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nyugdíj

Megvan a pontos dátum: ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj

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Változik a nyugdíjak érkezésének időpontja az év hátralévő részében. Szeptemberben egy nappal előbb jön a pénz, decemberben pedig szokatlanul korai időpontra esik a folyósítás.
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nyugdíjdátummagyar államkincstár

A nyugdíjak főszabály szerint minden hónap 12. napján érkeznek, ha azonban ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábban történik. Szeptemberben és decemberben is erre számíthatnak a nyugdíjasok.

nyugdíj
Szeptemberben a megszokottnál egy nappal korábban érkezik a nyugdíj, decemberben pedig még nagyobb lesz az eltérés.
Fotó: MW

Szeptemberben egy nappal előbb jön a nyugdíj

Szeptember 12. idén szombatra esik, ezért a postai kézbesítés egy nappal korábban, 

szeptember 11-én, pénteken várható.

A nyugdíj bankszámlára is kérhető a postai kézbesítés helyett. Ehhez a folyósításra megjelölt bankszámlának a nyugdíjas saját tulajdonában vagy társtulajdonában kell lennie. Az igénylés elektronikusan is benyújtható a magyarorszag.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezést követően, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

Postai ügyintézéshez a 03. számú nyomtatványt kell kitölteni, amely a Magyar Államkincstár honlapján érhető el. A dokumentumot az 1820 Budapest címre lehet elküldeni. Személyesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, a Budapest XIII. kerület, Váci út 73. szám alatt is benyújtható a kérelem.

Decemberben még korábban érkezik

A Magyar Államkincstár által közzétett ütemezés szerint 2026 hátralévő részében ezek a folyósítási napok:

  • szeptember 11. (péntek)
  • október 12. (hétfő)
  • november 12. (csütörtök)
  • december 2. (szerda)

Vagyis decemberben a megszokottnál jóval korábban, már december 2-án megérkezik a nyugdíj.

 

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