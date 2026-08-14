Magyar hős mentette az embereket a horvátországi tűzvészben

Omis közelében olyan gyorsan terjedt a tűz, hogy a szálláson tartózkodóknak rövid idő alatt kellett elhagyniuk az épületet. A magyar turista, Lipót István és családja ébren volt, ezért még időben figyelmeztetni tudták a többi vendéget. A magyar férfi a Blikknek nyilatkozott.

Egy magyar turista figyelmeztette az alvó nyaralókat Omisban a közeledő tűzre. Röviddel a menekülésük után már a szállásukat is lángok borították

Magyar turista riasztotta az alvó vendégeket Omisban

A Blikknek nyilatkozó Lipót István családjával Omisban nyaralt, amikor a közelben terjedő erdőtűz veszélyessé vált. A magyar turista és hozzátartozói elővigyázatosságból összepakoltak, majd néhány perccel később már közvetlenül fenyegették őket a lángok.

A szálláson ekkor rajtuk kívül mindenki aludt. Istvánék kiabálva riasztották a vendégeket, így több mint egy tucat ember még időben el tudta hagyni az épületet.

A menekülés közben az utakon pánik alakult ki, sokan a kikötő felé indultak. A magyar család végül biztonságban elhagyta a környéket. Fél órával később már a szállásuk is égett. A családnak még két napja lett volna hátra a horvátországi nyaralásból, de úgy döntöttek, azonnal hazautaznak.

Megrázó felvételeken Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze

Súlyos pusztítást hagyott maga után az Omiš térségében éjszaka tomboló tűz, amelyben házak, járművek és hajók is kiégtek. A horvátországi tűzvész miatt 36 ember szorult orvosi ellátásra, közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült pedig életveszélyes állapotban van. Péntek reggelre Omiš térségében megszűnt a nyílt láng, a tűzoltók azonban továbbra is dolgoznak a helyszínen. Videón és fotókon mutatjuk a pusztítást!

Híreket közölt Orbán Anita a horvát erdőtűzről: eddig 58 magyart mentettek ki

Csütörtök este tűz ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, melynek során a legfrissebb hírek szerint csaknem 40-en megsérültek. Az esetben magyar családok is érintettek voltak. A horvát erdőtűzről és az érintett magyarokról nemrég Orbán Anita közölt friss információkat.