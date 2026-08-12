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Árat emel a One: szeptembertől ennyivel fizethetnek többet az ügyfelek

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Szeptember 1-jétől 4,4 százalékos díjkorrekciót hajt végre a One több lakossági és kisvállalati szolgáltatásánál. A változás nem minden tarifacsomagot érint.
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oneszeptemberáremelés

A One szeptember 1-jétől 4,4 százalékos díjkorrekciót hajt végre a lakossági mobil- és flottás mobil-előfizetések, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes szolgáltatások kedvezmények nélküli havi díjainál. 

One áremelés: szeptembertől 4,4 százalékkal nőnek egyes díjak
One áremelés: szeptembertől 4,4 százalékkal nőnek egyes díjak Fotó: unsplash.com

One áremelés: szeptembertől 4,4 százalékkal nőnek egyes díjak

A változás ugyanakkor nem érinti a 2025 novemberében bevezetett lakossági mobiltarifákat.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a módosítás egyoldalú szerződésmódosításnak számít. Emiatt a határozott idejű szerződéssel rendelkező ügyfelek az értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül azonnali hatállyal és további jogkövetkezmények nélkül felmondhatják előfizetői szerződésüket. 

A One arra is felhívja a figyelmet, hogy készülék-részletfizetés esetén a fennmaradó részleteket egy összegben kiszámlázhatják.

 

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