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Most érkezett: eddig maradhat az óraátállítás

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Időről időre felmerül az óraátállítás eltörlése. A felmérések alapján a magyarok döntő többsége is a megszüntetés mellett van, épp ezért rossz hír lehet számukra az, hogy egyelőre marad a régi rendszer. Az Európai Bizottság ugyanis nemrég 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos időpontjait, így feltehetően 2031 őszéig marad az óraátállítás.
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nyári időszámításeurópai unióóraátállításeurópai bizottság

Évek óta vita tárgyát képezi az óraátállítás. A közelmúltban például az Egyesült Államokban merült fel a kérdés: a képviselőház ekkor, július 14-én elfogadta a Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslatot, amely megszüntetné az évi kétszeri óraátállítás rendszerét, és egész évben a nyári időszámítást alkalmazná, a pedig javaslatot Donald Trump is támogatta. Ugyanígy az európiak döntő többsége is szívesen megszabadulnának az óraátállítástól, avagy attól az ismétlődő rituálétól, amikor tavasszal egy órával előrébb tekerjük az órákat, ősszel pedig vissza.

Nyári időszámítás: így hathat az óraátállítás az alvásra, a szívre és a hangulatra
Eddig maradhat az óraátállítás / Fotó: Freepik / Illustration

Eddig maradhat az óraátállítás

Az Európai Bizottság nemrég már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos időpontjait. A jelenlegi uniós szabályok alapján a nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget. Magyarországon tavasszal hajnali 2 órakor 3 órára, ősszel pedig hajnali 3 órakor 2 órára kell átállítani az órákat. Az Európai Unió hivatalos oldalán megjelent új menetrend alapján a következő években ezekkel a dátumokkal kell számolni:

  • 2027: március 28. és október 31.
  • 2028: március 26. és október 29.
  • 2029: március 25. és október 28.
  • 2030: március 31. és október 27.
  • 2031: március 30. és október 26.

Fontos azonban kiemelni, ez nem azt jelenti, Brüsszel végleg eldöntötte: legalább 2031 őszéig biztosan marad az óraátállítás. A menetrendet a jelenleg hatályos szabályok alapján készítették el, így ha időközben megszületne az új uniós szabályozás, az évi kétszeri váltás korábban is megszűnhetne: egyelőre viszont nincs ilyen döntés - írja a Startlap.

A magyarok is szabadulnának tőle

A Pulzus Közvéleménykutató 2023-ban, az Economx megbízásából készített felmérése szerint a magyarok 83 százaléka valamelyik időszámítást véglegesítené. Mindössze 17 százalék tartaná meg a mostani rendszert.

 

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