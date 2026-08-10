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Orbán Viktor

Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – meglepő, kivel pózolt

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Újabb érdekes találkozásról készült fotó Orbán Viktor szerbiai útján. A volt miniszterelnök ezúttal a valóságshow-kból ismert Radomir „Taki” Marinkoviccsal pózolt, aki a közösségi oldalán is megosztotta a közös felvételt.
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Orbán ViktorSzerbianyaralás

Orbán Viktor szerbiai tartózkodása alatt ezúttal a helyi celebvilág egyik ismert szereplőjével találkozott. A Fidesz elnökéről Radomir Marinkovics, becenevén „Taki” osztott meg közös fényképet a közösségi médiában.

Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt
Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt

A szerb valóságshow-kból ismert Marinkovics vasárnap tette közzé az Instagramon a felvételt, amelyről később a szerb sajtó is beszámolt. A volt miniszterelnököt ugyanezen a napon Boban Markovics trombitás társaságában is lefotózták.

Orbán Viktor a gucsai trombitafesztiválon a helyi gasztronómiába is belekóstolt: szerb szilvapálinkát ivott, amely a RINA hírügynökség beszámolója szerint „a mosolyából ítélve nagyon tetszett neki”.

Marinkovics a közös fotó mellé azt írta:

Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke, Szerbia és a szerb nép nagy barátja.

Az 59 éves Radomir Marinkovics a televíziós szereplései előtt a sport világában is megfordult, fiatalabb korában labdarúgóként játszott – szúrta ki az Index

 

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