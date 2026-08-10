Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – meglepő, kivel pózolt

Orbán Viktor szerbiai tartózkodása alatt ezúttal a helyi celebvilág egyik ismert szereplőjével találkozott. A Fidesz elnökéről Radomir Marinkovics, becenevén „Taki” osztott meg közös fényképet a közösségi médiában.
Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt
A szerb valóságshow-kból ismert Marinkovics vasárnap tette közzé az Instagramon a felvételt, amelyről később a szerb sajtó is beszámolt. A volt miniszterelnököt ugyanezen a napon Boban Markovics trombitás társaságában is lefotózták.
Orbán Viktor a gucsai trombitafesztiválon a helyi gasztronómiába is belekóstolt: szerb szilvapálinkát ivott, amely a RINA hírügynökség beszámolója szerint „a mosolyából ítélve nagyon tetszett neki”.
Marinkovics a közös fotó mellé azt írta:
Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke, Szerbia és a szerb nép nagy barátja.
Az 59 éves Radomir Marinkovics a televíziós szereplései előtt a sport világában is megfordult, fiatalabb korában labdarúgóként játszott – szúrta ki az Index.