Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – meglepő, kivel pózolt

Orbán Viktor szerbiai tartózkodása alatt ezúttal a helyi celebvilág egyik ismert szereplőjével találkozott. A Fidesz elnökéről Radomir Marinkovics, becenevén „Taki” osztott meg közös fényképet a közösségi médiában.

Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Újabb fotó került elő Orbán Viktor szerbiai nyaralásáról – ezúttal egy helyi celebbel pózolt

A szerb valóságshow-kból ismert Marinkovics vasárnap tette közzé az Instagramon a felvételt, amelyről később a szerb sajtó is beszámolt. A volt miniszterelnököt ugyanezen a napon Boban Markovics trombitás társaságában is lefotózták.

Orbán Viktor a gucsai trombitafesztiválon a helyi gasztronómiába is belekóstolt: szerb szilvapálinkát ivott, amely a RINA hírügynökség beszámolója szerint „a mosolyából ítélve nagyon tetszett neki”.

Marinkovics a közös fotó mellé azt írta:

Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke, Szerbia és a szerb nép nagy barátja.

Az 59 éves Radomir Marinkovics a televíziós szereplései előtt a sport világában is megfordult, fiatalabb korában labdarúgóként játszott – szúrta ki az Index.