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Orbán Viktor

Orbán Viktor: Voltunk, vagyunk, leszünk

34 perce
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A Fidesz elnöke a közösségi oldalán köszöntötte Magyarországot. Orbán Viktor a Facebook-oldalán egy videót osztott meg az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.
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Orbán ViktorFideszaugusztus 20

„Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán csütörtökön az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

Orbán Viktor
„Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor a Facebookon
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor bejegyzésében a Kiss Kata zenekar Megmaradni magyarnak című daláról készült videóklipet osztotta meg, amelyhez a kommentszekcióban azt írta:

Gyönyörű dal lett, köszönjük!

Augusztus 20. legfontosabb eseményei percről percre

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