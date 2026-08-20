Orbán Viktor: Voltunk, vagyunk, leszünk

A Fidesz elnöke a közösségi oldalán köszöntötte Magyarországot. Orbán Viktor a Facebook-oldalán egy videót osztott meg az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.
„Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán csütörtökön az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.
Orbán Viktor bejegyzésében a Kiss Kata zenekar Megmaradni magyarnak című daláról készült videóklipet osztotta meg, amelyhez a kommentszekcióban azt írta:
Gyönyörű dal lett, köszönjük!
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