Tűz az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban: veszélybe került a fallabda Európa-bajnokság

Mint arról korábban beszámoltunk, tűz volt a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban, Budapesten. Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó délutánra megfékezte a tüzet. Pósfai Gábor belügyminiszter azonban Facebook-oldalán arról számolt be: sajnos a tűz veszélybe sodorta az augusztus 19. és 22. között esedékes fallabda Európa-bajnokság megrendezését.

Délutánra oltották el a tűzoltók a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt

Fotó: Mediaworks

"Ma délelőtt kigyulladt egy elektromos szekrény a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. A tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren a szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A tüzet délutánra oltották el, ezúton is köszönjük a tűzoltók gyors és szakszerű munkáját. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a csarnokban jelenleg nincs áram, és a szomszédos squash klubban sajnos komolyabb beázás történt. Utóbbi nem csak az aktuális sportolást gátolja, hanem komoly veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A szervezőkkel és a sportállamtitkársággal azon dolgozunk, hogy ha módosított tervekkel is, de időben el tudjon kezdődni a verseny" - írta közösségi oldalán.