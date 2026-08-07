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tűz

Tűz az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban: veszélybe került a fallabda Európa-bajnokság

17 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Délutánra fékezték meg a lángokat, ezzel azonban még nem hárult el minden baj.
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tűzEurópa-bajnokságsportcsarnok

Mint arról korábban beszámoltunk, tűz volt a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban, Budapesten. Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó délutánra megfékezte a tüzet. Pósfai Gábor belügyminiszter azonban Facebook-oldalán arról számolt be: sajnos a tűz veszélybe sodorta az augusztus 19. és 22. között esedékes fallabda Európa-bajnokság megrendezését.

napelem, tűz, Marczibányi tér, 2026.08.07., Kigyulladtak a napelemek és a tetőszigetelés egy II. kerületi, Marczibányi téri sportlétesítmény lapos tetején 2026.08.07.,
Délutánra oltották el a tűzoltók a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt
Fotó: Mediaworks

"Ma délelőtt kigyulladt egy elektromos szekrény a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. A tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren a szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A tüzet délutánra oltották el, ezúton is köszönjük a tűzoltók gyors és szakszerű munkáját. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a csarnokban jelenleg nincs áram, és a szomszédos squash klubban sajnos komolyabb beázás történt. Utóbbi nem csak az aktuális sportolást gátolja, hanem komoly veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A szervezőkkel és a sportállamtitkársággal azon dolgozunk, hogy ha módosított tervekkel is, de időben el tudjon kezdődni a verseny" - írta közösségi oldalán.  

 

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