Földcsuszamlások, hajózható utcák: ezek voltak Magyarország legnagyobb esőzései

- A hetekig tartó hőség után augusztus 18-a körül számíthatunk lehűlésre és csapadékra.
- A felmelegedett és kiszáradt talaj, valamint a forró levegő tárolta vízgőz miatt a jósoltnál több csapadékra is van esély.
- Jelen körülmények között a hirtelen zivatarok, viharok akár árvizeket, belvizeket is okozhatnak, komoly kihívás elé állítva az országot.
- Hazánkban több alkalommal is előfordult már extrém esőzés, a legkorábbit, amiről információkkal rendelkezünk, a Komárom-Esztergom vármegyei Dadon jegyezték fel.
- A legpusztítóbb, legnagyobb károkat okozó országos felhőszakadás 2010. május-júniusában volt.
- A legutóbbi, történelmi jelentőségű vihar Budapesten következett be 2015. augusztusában.
Kitelepítések, milliárdos károk, megakadó közlekedés: hazánk legpusztítóbb esőzése 2010. május-júniusában volt, és szinte az egész országot érintette. Ezenkívül jó néhány esetet jegyeztek még fel egészen 1953-ig visszamenőleg, amikor akkora mennyiségű csapadék hullott, hogy az teljesen megbénította a mindennapi életet. Jelenleg ennek az ellenkezőjével, tikkasztó hőséggel, aszállyal, energiahiánnyal kell szembenéznünk, bő egy hét múlva azonban országos esőzésre lehet számítani. Habár az előrejelzések szerint átlagban 10-30 milliméternyi esőre van kilátás, érdemes lesz felkészülni, a régóta tartó extrém forró levegő ugyanis rengeteg vízgőzt képes magában tartani, egy hidegfront esetén pedig ez a felhalmozódott nedvesség egyszerre csapódhat ki. A felmelegedett talaj miatt a forró levegő gyorsan felemelkedhet, hatalmas zivatarfelhők alakulhatnak ki, azok pedig rövid idő alatt óriási mennyiségű, 1-2 órán belül akár egy egész hónapnyi esőt zúdíthatnak a földre. Mivel mostanra a talaj erősen kiszáradhatott, az sem képes egyszerre sok vizet felvenni, így villámárvizek, sárfolyások alakulhatnak ki, az utcákat és a pincéket pedig víz öntheti el. Alább bemutatjuk, mely esetekben jelentett valódi kockázatot a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék.
Íme a valaha volt legnagyobb országos esőzések
1. Dad – 1953. június 9.
A Komárom-Esztergom vármegyei település korábban sosem tapasztalt nehézségekkel nézett szembe, amikor 1953. június 9-én nagyjából 260 mm csapadék hullott le a térségben 24 óra alatt, ebből mintegy 220 mm alig 3 órán belül. Ez azt jelentette, hogy 1 négyzetméternyi területre 220 liter víz hullott 3 óra alatt. Ennek következtében a kisebb vízfolyások percek alatt hömpölygő árrá változtak, az Által-ér mellékfolyó és a Váli-víz patak villámárvize hidakat és töltéseket rongált meg, egy vasútvonalat részben elmosott a víz, a közlekedés hosszú időre megbénult, az utak járhatatlanná váltak, a termőföldek pedig eliszaposodtak. A károk felszámolása annak idején akár hónapokig is tarthatott.
2. Kékestető-Mátra – 1958. június
Öt évvel később ismét történelmi jelentőségű esőzésnek lehettek tanúi az emberek, ezúttal a Kékestetőn, illetve Dobogókőn. Előbbi helyen két nap alatt összesen 288 mm eső hullott, míg Dobogókőn 444 mm havi csapadékot mértek. A hegyvidéki patakok villámárvizeket okoztak, több helyen földcsuszamlások indultak meg. A víz utakat, hidakat és erdei infrastruktúrákat rongált meg, a Mátra több települését több napon keresztül csak nehezen lehetett megközelíteni.
3. Gyömrő – 1963. szeptember 8.
1963. szeptember 8-án a Pest vármegyei Gyömrőben 202,7 mm eső hullott egyetlen nap alatt. A település utcáit rövid idő alatt elöntötte a víz; az elvezető rendszerek csütörtököt mondtak, pincék és lakóházak százai kerültek víz alá, a térségben pedig jelentős mezőgazdasági károk keletkeztek.
4. Országos esőzések – 2010 május-június
16 évvel ezelőtt, 2010 tavaszának végén és nyarának elején országszerte hatalmas esőzések kezdődtek. A felhőszakadások heteken át tartottak, több területen is 300-400 mm körüli csapadék hullott. Településeket öntött el a víz, az utcák majdhogynem hajózhatóvá váltak, az otthonaikból több ezer embert kellett kitelepíteni, miközben utak és vasútvonalak váltak járhatatlanná. Folyamatosan próbálták megerősíteni a gátakat, de a szüntelen esőzések miatt ez szinte lehetetlen feladatnak tűnt. A mezőgazdaságban óriási károk keletkeztek, árvizekkel, belvizekkel kellett megküzdeni, így mindent egybevetve, a gazdasági és országos hatást tekintve ez az esőzés-sorozat volt hazánkban a legsúlyosabb, amely összesen több milliárdos kárt okozott.
5. Budapest – 2015. augusztus 17.
A legutóbbi extrém felhőszakadás, egyben a főváros egyik legemlékezetesebb esőzése 2015. augusztus 17-én történt. Egy nap alatt 115,4 mm eső hullott Budapest belterületén, aminek következtében percek alatt víz öntött el rengeteg utat, miközben számos aluljáró és közúti alagút víz alá került. Az autók egy része tengelyig vagy még mélyebben állt a vízben, több jármű lerobbant vagy mentésre szorult. A közösségi közlekedés jelentősen akadozott, számos villamos- és buszjárat leállt. A tűzoltók több száz pincéből és épületből szivattyúzták ki a vizet.
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