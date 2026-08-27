Fontos határidő közeleg, eddig lehet jelentkezni az őszi érettségire

A 2026-os őszi érettségire szeptember 7-ig lehet jelentkezni, a vizsgaidőszak pedig október 12-től november 20-ig tart. Rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgára is lehet jelentkezni.
Mikor tartják az őszi érettségi vizsgákat?
Az írásbeli vizsgákat 2026. október 12. és 22. között rendezik meg.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5–9., a középszintű szóbelik pedig november 16–20. között lesznek.
A vizsgákat kijelölt középiskolák és kormányhivatalok szervezik. Ezek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges további tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
Megérkezett a 2026/27-es tanév rendje: fontos változások jönnek!
A 2026/2027-es tanévre vonatkozó tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátották. Az új tanév rendje a beérkezett szakmai és civil javaslatok alapján több ponton módosulhat a tervezethez képest.