Fontos határidő közeleg, eddig lehet jelentkezni az őszi érettségire

A 2026-os őszi érettségire szeptember 7-ig lehet jelentkezni, a vizsgaidőszak pedig október 12-től november 20-ig tart. Rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgára is lehet jelentkezni.

Október 12-én kezdődik az őszi érettségi: az Oktatási Hivatal közzétette az írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjait (illusztráció)

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Mikor tartják az őszi érettségi vizsgákat?

Az írásbeli vizsgákat 2026. október 12. és 22. között rendezik meg.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5–9., a középszintű szóbelik pedig november 16–20. között lesznek.

A vizsgákat kijelölt középiskolák és kormányhivatalok szervezik. Ezek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges további tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.

Megérkezett a 2026/27-es tanév rendje: fontos változások jönnek!

A 2026/2027-es tanévre vonatkozó tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátották. Az új tanév rendje a beérkezett szakmai és civil javaslatok alapján több ponton módosulhat a tervezethez képest.