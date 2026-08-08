Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait - 1,5 milliárd forint volt a tét

Kihúzták az Ötöslottó a 32. játékhetének nyerőszámait. Mutatjuk a szerencsés számokat!
1,555 milliárd forint volt a tét az Ötöslottó 32. hetének húzásán. Azonban most sem vitte el senki a főnyereményt.
Tovább hízik a Ötöslottó főnyereménye: senkinek sem volt telitalálata
Az alábbiak voltak az Ötöslottó eheti számai:
- 1 (egy)
- 24 (huszonnégy)
- 42 (negyvenkettő)
- 66 (hatvanhat)
- 86 (nyolcvanhat)
Jokerszám: 072984
Nyeremények
5 találatos: 0 db
4 találatos: 31 db - 1 981 225 Ft
3 találatos: 2360 db - 28 195 Ft
2 találatos: 57 667 db - 3 995 Ft
Mivel senki sem vitte el az 1,555 milliárd forintos főnyereményt, az tovább növekszik. A következő sorsolás tétje 1,725 milliárd forint lesz.
A legutóbbi hatoslottó nyerőszámokat ide kattintva lehet megtekinteni!
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