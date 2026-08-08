Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait - 1,5 milliárd forint volt a tét

1,555 milliárd forint volt a tét az Ötöslottó 32. hetének húzásán. Azonban most sem vitte el senki a főnyereményt.

Tovább hízik a Ötöslottó főnyereménye. (Képünk illusztráció) Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Tovább hízik a Ötöslottó főnyereménye: senkinek sem volt telitalálata

Az alábbiak voltak az Ötöslottó eheti számai:

1 (egy)

24 (huszonnégy)

42 (negyvenkettő)

66 (hatvanhat)

86 (nyolcvanhat)

Jokerszám: 072984

Nyeremények

5 találatos: 0 db

4 találatos: 31 db - 1 981 225 Ft

3 találatos: 2360 db - 28 195 Ft

2 találatos: 57 667 db - 3 995 Ft

Mivel senki sem vitte el az 1,555 milliárd forintos főnyereményt, az tovább növekszik. A következő sorsolás tétje 1,725 milliárd forint lesz.

A legutóbbi hatoslottó nyerőszámokat ide kattintva lehet megtekinteni!