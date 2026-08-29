Megtartották a 35. heti Ötöslottó és Joker sorsolását, amelyen 2 milliárd forint volt a tét. Kiderültek a nyerőszámok és az is, mekkora összegeket vihetnek haza a szerencsés játékosok.

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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. 2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Fotó: Szerencsejáték Zrt. 2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai Nyerőszámok: 17 (tizenhét) 24 (huszonnégy) 56 (ötvenhat) 70 (hetven) 85 (nyolcvanöt) Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint; 3 találatos szelvény 2055 darab, nyereményük egyenként 31 475 forint; 2 találatos szelvény 56 964 darab, nyereményük egyenként 3930 forint. Joker: 578729 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 96 574 015 forint. A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,41 milliárd forint.

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