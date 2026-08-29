Megtartották a 35. heti Ötöslottó és Joker sorsolását, amelyen 2 milliárd forint volt a tét. Kiderültek a nyerőszámok és az is, mekkora összegeket vihetnek haza a szerencsés játékosok.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai
Nyerőszámok:
17 (tizenhét)
24 (huszonnégy)
56 (ötvenhat)
70 (hetven)
85 (nyolcvanöt)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint;
3 találatos szelvény 2055 darab, nyereményük egyenként 31 475 forint;
2 találatos szelvény 56 964 darab, nyereményük egyenként 3930 forint.
Joker: 578729
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 96 574 015 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,41 milliárd forint.
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