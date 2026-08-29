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ötöslottó sorsolás

2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

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Megtartották a 35. heti Ötöslottó és Joker sorsolását, amelyen 2 milliárd forint volt a tét. Kiderültek a nyerőszámok és az is, mekkora összegeket vihetnek haza a szerencsés játékosok.
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ötöslottó sorsolásjokerszelvény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai
2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

2 milliárd forint volt a tét: megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Nyerőszámok:

17 (tizenhét)

24 (huszonnégy)

56 (ötvenhat)

70 (hetven)

85 (nyolcvanöt)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint;

3 találatos szelvény 2055 darab, nyereményük egyenként 31 475 forint;

2 találatos szelvény 56 964 darab, nyereményük egyenként 3930 forint.

Joker: 578729

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 96 574 015 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,41 milliárd forint. 

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