Elvitték a Joker főnyereményét – mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Megtartották a nyár utolsó hónapjának első lottósorsolását. Mutatjuk az 1,4 milliárd forintot érő ötöslottó-nyerőszámokat!

Vajon kinek kedvezett az e heti ötöslottó-sorsolás?

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

Augusztus 1-jén, a 31. játékhéten a következő számokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

3 (három)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

52 (ötvenkettő)

56 (ötvenhat)

Joker: 243734

A Jokeren egy telitalálatos szelvény született, 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A jövő héten 30 millió lesz a várható főnyeremény. Az ötöslottón nem született telitalálat. A jövő héten 1 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.

A csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.