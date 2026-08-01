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Elvitték a Joker főnyereményét – mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

37 perce
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Ismét eltelt egy hét, ismét kihúzták az ötöslottó nyerőszámait.
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lottóötöslottónlottósorsolás

Megtartották a nyár utolsó hónapjának első lottósorsolását. Mutatjuk az 1,4 milliárd forintot érő ötöslottó-nyerőszámokat!

Vajon kinek kedvezett az e heti ötöslottó-sorsolás?
Vajon kinek kedvezett az e heti ötöslottó-sorsolás?
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

Augusztus 1-jén, a 31. játékhéten a következő számokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

  • 3 (három)
  • 23 (huszonhárom)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 52 (ötvenkettő)
  • 56 (ötvenhat)

Joker: 243734

A Jokeren egy telitalálatos szelvény született, 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A jövő héten 30 millió lesz a várható főnyeremény. Az ötöslottón nem született telitalálat. A jövő héten 1 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.

A csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

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