Elvitték a Joker főnyereményét – mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Ismét eltelt egy hét, ismét kihúzták az ötöslottó nyerőszámait.
Megtartották a nyár utolsó hónapjának első lottósorsolását. Mutatjuk az 1,4 milliárd forintot érő ötöslottó-nyerőszámokat!
Ezek az ötöslottó nyerőszámai
Augusztus 1-jén, a 31. játékhéten a következő számokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:
- 3 (három)
- 23 (huszonhárom)
- 29 (huszonkilenc)
- 52 (ötvenkettő)
- 56 (ötvenhat)
Joker: 243734
A Jokeren egy telitalálatos szelvény született, 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A jövő héten 30 millió lesz a várható főnyeremény. Az ötöslottón nem született telitalálat. A jövő héten 1 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.
A csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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