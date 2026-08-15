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otp bank

Akadozik az OTP-s kártyás fizetés, több üzletben is elutasítják a tranzakciókat

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Több OTP-s ügyfél is azt tapasztalhatja szombaton, hogy nem tud bankkártyával fizetni. A problémát az OTP Bank is elismerte, és már dolgoznak a hiba elhárításán.
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otp bankotpprobléma

Több helyen is fennakadások tapasztalhatók az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal történő fizetésben. Egyik kollégánk egy budapesti bevásárlóközpontban próbált vásárolni, azonban a terminál elutasította a tranzakciót.

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Leállt az OTP? Több üzletben is elutasítják a bankkártyás fizetést
Fotó: Jacob Lund / Shutterstock

A közösségi médiában is több OTP-s ügyfél számolt be arról, hogy bolti vásárláskor elutasította a terminál a bankkártyás tranzakciót, illetve a készpénzfelvétel sem sikerült.

Az OTP már dolgozik a probléma megoldásán

Az OTP Bank a közösségi oldalán közölte: 

Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy nem sikerülnek egyes kártyás vásárlási tranzakciók.

A bank szerint munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a szolgáltatás ismét megfelelően működjön, az okozott kellemetlenségért pedig elnézést kértek.

Egyelőre nem minden OTP-s ügyfelet érint a probléma, ezért előfordulhat, hogy ugyanazzal a kártyával egyes helyeken sikerül fizetni, máshol viszont elutasítják a tranzakciót. Hasonló fennakadás júliusban is történt az OTP-nél, akkor a bank közlése szerint belső rendszerhiba okozta a problémát.

 

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