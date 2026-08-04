Kiadták a figyelmeztetést: növekszik a talajközeli ózon koncentrációja

Ha a hőségriadó nem lett volna elég, a HungaroMet újabb figyelmeztetést osztott meg Facebook-oldalán. A meteorológiai szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan növekszik a talajközeli ózon koncentrációja, sőt már ma meghaladja a célértéket.

Növekszik a talajközeli ózon koncentrációja. (Képünk illusztráció) Fotó: NiN_Teerapong:2016:Copyright / Pexels

Milyen veszélyeket rejt a talajközeli ózon magas koncentrációja?

A nyári kánikulában nemcsak a hőségre kell figyelnünk, hanem a levegő minőségére is, ugyanis a napokban jelentősen megemelkedett az ózon szennyezettségi szintje. A magas hőmérséklet és az ebből fakadó hőstressz mellett az ózon egészségkárosító hatása is komoly veszélyt jelent, ezért kiemelten fontos, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra.

Ez a láthatatlan légszennyezettség irritálja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, valamint köhögést és fejfájást okozhat. Különösen veszélyes a krónikus betegekre, mivel súlyosbítja a hörghurutot és az asztmát, ráadásul a pollenallergiások tüneteit is jelentősen felerősíti.

A kockázatok minimalizálása érdekében a szellőztetést és a szabadtéri programokat érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni. A kora délutáni időszakban még az egészséges embereknek is javasolt kerülniük a fokozott légzéssel járó tevékenységeket a szabadban. Emellett kulcsfontosságú a bőséges folyadékfogyasztás és az immunrendszer folyamatos erősítése.

A helyzet javításáért mi magunk is tehetünk a károsanyag-kibocsátás mérséklésével. Lehetőség szerint ne használjunk gépkocsit, vagy vezessünk lassabban. Ne rakjunk tüzet, valamit halasszuk el a szerves oldószerek kibocsátásával járó munkákat is, mint amilyen a festés és a mázolás.

Hogyan alakul a napokban a ózonkoncentráció?

A HungaroMet aktuális levegőminőségi adatai szerint kedden már az intenzív besugárzás hatására a nagyobb városokban a délutáni, esti órákban az egészségügyi határérték felett alakult az ózon koncentrációja.

Ez azonban a következő napok változó időjárásával sem javul. Szerdán és csütörtökön napos idő várható, majd a pénteki záporok, zivatarok és erős légmozgás hoz némi javulást a levegőminőségben, de az ózonkoncentráció azonban várhatóan továbbra is az egészségügyi határérték körül alakul majd a nagyobb városokban. A levegőminőség alakulásában javuló tendencia a hétvégén sem valószínűsíthető.