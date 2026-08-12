Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében számolt be a munkálatok állásáról. Mint írta, elfogadták a sürgősségi rendeletet, az első, esetlegesen elsüllyesztendő bárka pedig már Pakson van. A második bárkáért a vontatóhajó Mohácsra tart.

Paks: megérkezett az első bárka, a honvédség is bekapcsolódott a munkálatokba Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök közlése szerint közben megérkezett a honvédségi előkészítő állomány, a fenékküszöb előkészítése folyamatban van, és a szükséges kő beszerzése is elindult.

Csaknem 150 ezer köbméter kőből épül a fenékküszöb

A kormány a rendkívüli intézkedésekről azt követően döntött, hogy az alacsony dunai vízállás miatt olyan helyzet alakult ki, amely veszélyeztetheti a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízellátást.

A kabinet döntése alapján fenékküszöb épül a Dunán, amelyhez csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel. A beavatkozás célja, hogy megfelelő szinten tartsa a vízállást az erőmű térségében, és biztosítsa az atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást.

A munkálatokat felgyorsították, ezért 24 órás munkavégzést rendeltek el. Az előkészítésben mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek is részt vesznek.

A kormány emellett két, egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztését is előkészíti. Erre azonban csak akkor kerülne sor, ha a vízügyi helyzet ezt szükségessé teszi.

A mostani fejlemények alapján az intézkedések végrehajtása felgyorsult: az egyik bárka már megérkezett Paksra, miközben a második helyszínre szállítása is folyamatban van. A fenékküszöb kialakításához szükséges kő beszerzése szintén elindult, a honvédség pedig már megkezdte az előkészítő munkát.

A beavatkozások célja, hogy a Paksi Atomerőmű a tartósan alacsony dunai vízállás mellett is biztonságosan működhessen.