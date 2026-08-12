Paks: Magyar Péter újabb részleteket közölt a rendkívüli intézkedésekről

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán videót tett közzé a Paks térségében zajló munkálatokról és a kormány aznapi döntéseiről. Bejegyzésében a miniszterelnök a közpénzből történő repülésekkel kapcsolatban is megfogalmazta véleményét.

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Azt írta, szerinte jelentős különbség van aközött, ha egy kormánytag kedvtelésből és urizálásból repül közpénzen, illetve ha egy miniszterelnök azért tartózkodik a helyszínen, hogy egy, az egész ország sorsát meghatározó kormánydöntés előtt a szakemberektől tájékozódjon és minden lehetséges opciót megvizsgáljon.

Megérkezett az első bárka, a honvédség is bekapcsolódott

A kormány a rendkívüli intézkedésekről azt követően döntött, hogy a Duna alacsony vízállása miatt veszélybe kerülhetett a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízellátás.

A kabinet döntése alapján fenékküszöb épül a Dunán, amelyhez csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel. A beavatkozás célja, hogy megfelelő szinten tartsa a vízállást az erőmű térségében, és így biztosítsa az atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást.

A munkálatokat 24 órás munkarendben végzik. A kivitelezésben mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek vesznek részt, a honvédség pedig szintén bekapcsolódott az előkészítésbe.

Magyar Péter friss tájékoztatása szerint az első bárka már Pakson van, míg a másodikért a vontatóhajó Mohács felé tart. A honvédségi előkészítő állomány ugyancsak megérkezett a helyszínre.

A fenékküszöb előkészítése közben már a szükséges kő beszerzése is elindult.

A kormány emellett két, egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztését is előkészíti. Erre azonban csak abban az esetben kerülne sor, ha a vízügyi helyzet ezt szükségessé tenné.

A mostani intézkedések célja, hogy a Paksi Atomerőmű a tartósan alacsony dunai vízállás mellett is biztonságosan működhessen.