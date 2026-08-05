Lehet gyors megoldás Paks hűtővízellátására - megszólalt a gazdaságstratégiai szakértő

Három ideiglenes beavatkozást javasolt Paks hűtővízellátására Dr. György László gazdaságstratégiai szakértő , amely napok vagy hetek alatt megvalósítható.

Lehet gyors megoldás Paks hűtővízellátására egy szakértő szerint. Fotó: MW archív

Lehet gyors megoldás Paks hűtővízellátására egy szakértő szerint

"A Paksi Atomerőmű közlése szerint a Dunában még a mostani extrém kisvíznél is elegendő víz van a blokkok hűtéséhez. A probléma az, hogy a vízszint a fő hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai alá süllyedt. Vagyis nem új vízforrást kell találni: a Duna vizét kell a vízkivételhez terelni, helyileg megemelni vagy átszivattyúzni. Erre nem egyetlen, hanem legalább három ideiglenes műszaki megoldás létezik" - magyarázta a szakértő

Ideiglenes sarkantyú vagy terelőmű

Dr. György László kifejtette, hogy "a sarkantyú a partból részben a mederbe benyúló kőszórásos, szádfalas vagy moduláris mű. Leszűkíti a kisvízi medret, a sodrást a hidegvíz-csatorna felé tereli, és megfelelő elhelyezés esetén helyi visszaduzzasztást is létrehozhat."

Ennek megvalósítása 5-10 nap lehet, ha minden eszköz azonnal rendelkezésre áll, és becsült költsége 0,5-2 milliárd forint között lenne.

Szádfalas elzárás és nagy teljesítményű szivattyúzás

A szádfal egymásba kapcsolódó, hosszú acéllemezekből készülő ideiglenes fal. A lemezeket vibrálással vagy veréssel süllyesztik a mederbe. A fal mögött egy ideiglenes vízteret lehet kialakítani, amelybe nagy teljesítményű szivattyúk emelik át a Duna vizét. A szádfal tehát önmagában nem hoz vizet: a szivattyús rendszerrel együtt működik

- magyarázta a szakértő, kiemelve, hogy pontosan ezt a megoldási logikát alkalmazták Pakson 1983-ban.

Ez rendkívüli munkarendben 10-14 nap alatt valósulhatna meg, és 5-10 milliárd forintba kerülne a négy blokk teljes hűtővízigényére méretezve

Uszó szivattyútelep vagy pontonos átemelés

Nagy teljesítményű szivattyúkat uszályokra vagy pontonokra lehet telepíteni, a szívóoldalt a Duna mélyebb részére helyezve, a vizet pedig közvetlenül a hidegvíz-csatornába vagy a vízkivételi rendszerhez vezetve.

Ennek megvalósítása a részleges kapacitásra 3-7 nap lenne, teljes rendszer kiépítése pedig 7-14 nap. Becsült költsége 1-4 milliárd forint a részleges termeléshez, és teljes kapacitásnál 5-10 milliárd forint is lehet.