Lehet gyors megoldás Paks hűtővízellátására - megszólalt a gazdaságstratégiai szakértő

Három ideiglenes beavatkozást javasolt Paks hűtővízellátására Dr. György László gazdaságstratégiai szakértő , amely napok vagy hetek alatt megvalósítható.
Lehet gyors megoldás Paks hűtővízellátására egy szakértő szerint
"A Paksi Atomerőmű közlése szerint a Dunában még a mostani extrém kisvíznél is elegendő víz van a blokkok hűtéséhez. A probléma az, hogy a vízszint a fő hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai alá süllyedt. Vagyis nem új vízforrást kell találni: a Duna vizét kell a vízkivételhez terelni, helyileg megemelni vagy átszivattyúzni. Erre nem egyetlen, hanem legalább három ideiglenes műszaki megoldás létezik" - magyarázta a szakértő
Ideiglenes sarkantyú vagy terelőmű
Dr. György László kifejtette, hogy "a sarkantyú a partból részben a mederbe benyúló kőszórásos, szádfalas vagy moduláris mű. Leszűkíti a kisvízi medret, a sodrást a hidegvíz-csatorna felé tereli, és megfelelő elhelyezés esetén helyi visszaduzzasztást is létrehozhat."
Ennek megvalósítása 5-10 nap lehet, ha minden eszköz azonnal rendelkezésre áll, és becsült költsége 0,5-2 milliárd forint között lenne.
Szádfalas elzárás és nagy teljesítményű szivattyúzás
A szádfal egymásba kapcsolódó, hosszú acéllemezekből készülő ideiglenes fal. A lemezeket vibrálással vagy veréssel süllyesztik a mederbe. A fal mögött egy ideiglenes vízteret lehet kialakítani, amelybe nagy teljesítményű szivattyúk emelik át a Duna vizét. A szádfal tehát önmagában nem hoz vizet: a szivattyús rendszerrel együtt működik
- magyarázta a szakértő, kiemelve, hogy pontosan ezt a megoldási logikát alkalmazták Pakson 1983-ban.
Ez rendkívüli munkarendben 10-14 nap alatt valósulhatna meg, és 5-10 milliárd forintba kerülne a négy blokk teljes hűtővízigényére méretezve
Uszó szivattyútelep vagy pontonos átemelés
Nagy teljesítményű szivattyúkat uszályokra vagy pontonokra lehet telepíteni, a szívóoldalt a Duna mélyebb részére helyezve, a vizet pedig közvetlenül a hidegvíz-csatornába vagy a vízkivételi rendszerhez vezetve.
Ennek megvalósítása a részleges kapacitásra 3-7 nap lenne, teljes rendszer kiépítése pedig 7-14 nap. Becsült költsége 1-4 milliárd forint a részleges termeléshez, és teljes kapacitásnál 5-10 milliárd forint is lehet.
A szakértő szerint a legéletszerűbb megoldás a kombináció
"A leggyorsabb és legbiztonságosabb átmeneti rendszer valószínűleg nem egyetlen műtárgyból állna. Egy ideiglenes sarkantyú vagy terelőmű a vízkivételhez terelné és helyileg megemelné a vizet, a pontonos szivattyúk pedig rásegítenének a szükséges vízhozam biztosítására. Ha ez nem elegendő, a hidegvíz-csatornában szádfalas elzárással stabil vízszintű ideiglenes medence alakítható ki" - magyarázta.
Ennek reális elkészülési ideje 1-2 hét lenne, és reálisan 2-6 milliárd forintot emésztene fel.
Dr. György László szerint, 1983 legfontosabb tanulsága nem az, hogy pontosan ugyanazt kell újra megépíteni, hanem, hogy egy bonyolult, országos mozgósítást igénylő ideiglenes hűtővízrendszert már negyvenhárom évvel ezelőtt is szűken két hét alatt működőképessé tettek. Kiemelte azonban, hogy az is lehetséges, hogy a "Duna magas vízhőmérséklete miatt ezek közül egyik megoldás sem biztosítaná a blokkok biztonságos üzemeltetését, vagy hogy a szakemberek ezeket a lehetőségeket már részletesen megvizsgálták."