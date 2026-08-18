Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett Paksról

Paks kapcsán tett közzé rövid helyzetjelentést Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő szerint jelenleg komoly küzdelem zajlik a működő turbinákért, miközben egyre alacsonyabb a vízszint.
Magyar Péter azt írta, hogy még két napot kell átvészelni az apadó vízszint mellett. A miniszterelnök szerint vasárnaptól azonban kedvezőbbé válhat a helyzet.
A kormányfő bejegyzése szerint az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett már megkezdődhet a jelenleg álló turbinák visszakapcsolása is.
Vasárnaptól visszakapcsolhatják a turbinákat
Magyar Péter szerint tehát a következő napok fontosak lehetnek a paksi erőmű működése szempontjából. A miniszterelnök arra számít, hogy az épülő küszöb, valamint a várható vízszintemelkedés javíthat a helyzeten.
„Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért” – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy két napot kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel.