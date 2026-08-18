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miniszterelnök

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett Paksról

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Paks helyzetéről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint óriási küzdelem folyik a működő turbinákért, és még két napot kell kihúzni az egyre apadó vízszint mellett.
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miniszterelnökpakskormányfő

Paks kapcsán tett közzé rövid helyzetjelentést Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő szerint jelenleg komoly küzdelem zajlik a működő turbinákért, miközben egyre alacsonyabb a vízszint.

Paks: óriási küzdelem folyik a turbinákért, Magyar Péter megszólalt
Paks: óriási küzdelem folyik a turbinákért, Magyar Péter megszólalt Fotó: PETER G. KISS / AFP

Magyar Péter azt írta, hogy még két napot kell átvészelni az apadó vízszint mellett. A miniszterelnök szerint vasárnaptól azonban kedvezőbbé válhat a helyzet.

A kormányfő bejegyzése szerint az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett már megkezdődhet a jelenleg álló turbinák visszakapcsolása is.

Vasárnaptól visszakapcsolhatják a turbinákat

Magyar Péter szerint tehát a következő napok fontosak lehetnek a paksi erőmű működése szempontjából. A miniszterelnök arra számít, hogy az épülő küszöb, valamint a várható vízszintemelkedés javíthat a helyzeten.

„Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért” – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy két napot kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel.

 

 

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