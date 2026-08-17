Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, két centimétert nyerve így, írja az MTI.

Paks - Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Fotó: Mediaworks

Paks: korábban csak tervben volt, most meg is nyitották

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter jelezte, „Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért”.

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt

– írta bejegyzésében a kormányfő.