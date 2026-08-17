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Magyar Péter

Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét

42 perce
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Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét - közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdu Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére.
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Magyar Péterpaks Dunapaks

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, két centimétert nyerve így, írja az MTI.

Paks - Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét
Paks - Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Fotó: Mediaworks

 

Paks: korábban csak tervben volt, most meg is nyitották

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter jelezte, „Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért”.

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt

 – írta bejegyzésében a kormányfő

 

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