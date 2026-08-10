Paks: veszélyes megoldást jelentene a vízszint mesterséges emelése

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb kihívással néz szembe Paks, miközben a következő hetekben ismét napirendre kerülhet az atomerőmű hűtésének biztosítása. A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont szerint azonban semmilyen műszaki megoldás nem veszélyeztetheti a nukleáris biztonságot, még akkor sem, ha az a villamosenergia-termelés fenntartását szolgálná.

Paks: a nukleáris biztonság nem írható felül az energiatermelés miatt Fotó: Mediaworks

A Duna vízszintje az Ausztriában lehullott csapadék miatt a következő napokban várhatóan néhány tíz centiméterrel emelkedik, az előrejelzések szerint azonban ezt követően ismét csökkenhet. Emiatt továbbra sem lehet kizárni, hogy az extrém alacsony vízállás problémát okoz a hűtővíz biztosításában.

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont szerint a sajtóban és a közösségi médiában többféle műszaki javaslat is megjelent. Ezek között szerepel a Duna főmedrében fenékküszöb építése, illetve a hidegvízcsatorna elrekesztése és a vízszint mesterséges megemelése.

A kutatóközpont főigazgatója, Horváth Ákos szerint azonban utóbbi megoldás nem alkalmazható a villamosenergia-termelés fenntartására, mert ellentétes lenne a nukleáris biztonság alapelveivel.

Paks: A hűtés fontosabb az áramtermelésnél

Az atomerőművek egyik legfontosabb sajátossága, hogy a láncreakció leállítása után is jelentős maradványhő keletkezik. Emiatt nemcsak működés közben, hanem leállított állapotban is folyamatosan biztosítani kell a reaktorzóna, valamint a pihentető medencékben tárolt kiégett fűtőelemek hűtését.

Ha ez nem történik meg, a fűtőelemek túlmelegedhetnek, burkolatuk pedig megsérülhet, ami radioaktív anyagok kijutásának kockázatával járhat. Ezért a biztonságos leállítás és a hosszú távú hőelvonás biztosítása minden esetben elsőbbséget élvez azzal szemben, hogy az adott blokk termel-e villamos energiát.

A négy blokk és a pihentető medencékben található kiégett fűtőelemek biztonsági hűtéséhez mintegy 7 köbméter víz szükséges másodpercenként. A négy blokk teljes névleges teljesítményű működéséhez ugyanakkor hozzávetőleg 100 köbméter, a jelenleg egy turbinával üzemelő egyetlen blokkhoz pedig mintegy 20–25 köbméter vízhozamra van szükség másodpercenként.