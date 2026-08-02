Paks történetében először teljesen leáll az atomerőmű, megszólalt a miniszter

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében közölte: az atomerőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, és a mínusz 134 centiméteres dunai vízállás elérésekor az utolsó üzemelő gépegységet is leállítják.

Paks teljesen leáll: rendkívüli intézkedésekről számolt be Kapitány István Fotó: MW archív

A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes leállás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a hűtéshez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda továbbra is rendelkezésre áll.

Hazai erőművek és vállalatok segítik az áramellátás fenntartását

Kapitány István szerint a MAVIR, az MVM, az erőművek, a hálózati társaságok és az energiaszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy Paks teljes kiesése mellett is stabil maradjon Magyarország villamosenergia-rendszere.

A miniszter kiemelte, hogy ismét teljes kapacitással termel a százhalombattai Dunamenti Erőmű helyreállított egysége, amely 380 megawattnyi hazai termelőkapacitást adott vissza a rendszernek. Emellett szombaton a tényleges országos áramfogyasztás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR előrejelzésétől, ami megközelíti egy paksi blokk teljesítményét.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy egyre több nagyvállalat vállal önkéntes fogyasztáscsökkentést. A MOL TVK, a Samsung SDI, az Audi Hungaria, az SK, a Richter, a Mercedes, a BMW, a Bosch, a Tesco és számos más cég is mérsékli energiafelhasználását a kritikus esti időszakban.

A következő öt nap lehet a legnehezebb

A miniszter szerint a következő napok jelentik a legnagyobb kihívást, mert várhatóan Paks egyáltalán nem termel majd, miközben akár 40 Celsius-fokos hőség is érkezhet.

Ezért arra kérte a lakosságot, hogy a 17 és 22 óra közötti időszakban lehetőség szerint kerüljék a nagyobb áramfogyasztással járó tevékenységeket, így például a mosást, mosogatást, az elektromos autók töltését vagy a villanybojler működtetését.

Kapitány István azt is közölte, hogy a Védelmi Munkacsoport ismét összeül, és döntést hoz arról, szükség lesz-e hétfőtől kötelező korlátozásokra a nagy ipari fogyasztók számára. Hozzátette: a korlátozások esetén elsőként az állami intézmények, a halasztható közületi fogyasztók és a nagy ipari felhasználók viselnék a terheket.