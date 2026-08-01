Leállították a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját is

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják. Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák - adta hírül közleményében a Paksi Atomerőmű.

A rendkívül alacsony vízállás miatt újabb blokkot állított le a Paksi Atomerőmű

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A rendkívül alacsony vízállás miatt folyamatosan áll le a Paksi Atomerőmű

Csütörtökön írtunk arról, hogy a Paksi Atomerőmű 44 után teljesen leáll a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be: hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet. Összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez – hangsúlyozta akkor a kormányfő. Ugyancsak csütörtökön jelentette be: vasárnaptól újraindulhat a Dunamenti Erőmű leállt blokkja. Ez plusz 380 MW kapacitást jelenthet majd a rendkívüli energiahelyzetben.