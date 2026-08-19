Speciális katonai járműveket vezényeltek Pakshoz, rendkívüli védekezés zajlik az atomerőműnél

A Paksi Atomerőmű térségében zajló munkálatokban a Magyar Honvédség több alakulatának katonái is részt vesznek. Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kijelölt állománya többtonnás betonelemek szállításával támogatja a Duna alacsony vízállása miatt szükségessé vált műszaki beavatkozást – írta a Kemma.hu.

Speciális járművekkel szállítják a betonelemeket a Paksi Atomerőmű vízellátását segítő munkálatokhoz

Fotó: honvedelem.hu

A tatai dandár a lap megkeresésére közölte, hogy katonái a Duna erőmű melletti szakaszán zajló feladatokat segítik. Dunakilitiben a folyóba kerülő betonkockákat rakják fel a szállítójárművekre, majd közúton Dunaszentbenedekre viszik azokat.

A munkában a dandár két MAN TGS nehézgépszállító teherautója és egy Renault tréler vesz részt. A járműveket alapvetően a dandár páncélosainak közúti szállítására használják, ezúttal azonban többtonnás betonelemeket fuvaroznak velük.

A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a betonkockákat nem lehet uszállyal a helyszínre juttatni, ezért Dunakilitiből közúton szállítják őket Dunaszentbenedekre.

Az egyenként mintegy 2,5 tonnás elemeket innen a honvédség helikopterei emelik fel, majd a Duna kijelölt szakaszán engedik a folyóba.

A betonkockák a Paks és Dunaszentbenedek között kialakított fenékküszöb részét képezik. A műszaki beavatkozás célja, hogy visszaduzzassza a Duna vizét, és ezzel megemelje a vízszintet az atomerőmű térségében.

A Paksi Atomerőmű vízellátását fenékküszöb kialakításával segítik

A fenékküszöb kialakításához a betonelemek mellett nagy mennyiségű követ is felhasználnak. A mederben összesen mintegy 145 ezer köbméter követ helyeznek el.

A munkálatokra azért van szükség, mert a rendkívül alacsony dunai vízállás megnehezíti az atomerőmű hűtővízellátásának biztosítását. A mederben kialakított szerkezet feladata, hogy a víz visszaduzzasztásával növelje a vízszintet az erőmű környezetében.

Ideiglenes megoldásként két, egyenként mintegy 80 méter hosszú bárkát is irányítottan elsüllyesztettek a Dunában.

A Magyar Honvédség több alakulatának kijelölt állománya kapcsolódott be a védekezésbe. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közlése szerint mintegy száz katona dolgozik a helyszínen, a munkálatok pedig éjszaka sem állnak le.

A beavatkozás célja, hogy a Duna vízszintjének megemelésével biztosítsák az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővízellátást.