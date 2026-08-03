Egy hétig nem fogad látogatókat a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja. Az átmeneti intézkedést energiatakarékossági okok indokolják, az újranyitásról később adnak tájékoztatást.
A Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja augusztus 3. és 9. között átmenetileg nem fogad látogatókat – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint a döntés hátterében az áll, hogy a blokkok leállítása miatt a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységeket ideiglenesen szüneteltetik energiatakarékossági okokból. Ennek részeként a Látogatóközpont sem fogad látogatókat az említett időszakban.
A Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja átmenetileg szünetel
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte, hogy a Látogatóközpont újranyitásáról és a látogatók ismételt fogadásáról az atomerőmű hivatalos honlapján, valamint Facebook-oldalán adnak majd tájékoztatást.
A társaság a közleményben megköszönte az érdeklődők megértését és türelmét.
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