Zuhanyzókat biztosít az önkormányzat az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiaknak

A Paksi Atomerőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy 6000 ember maradhat melegvíz nélkül a 17 ezres városban, ezért az önkormányzat napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni - mondta a polgármester.

A Paksi Atomerőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt mintegy 6000 ember maradhat melegvíz nélkül - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják.

Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe (idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe) amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el – írja az MTI.

Fotó: MW archív

Megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.

A polgármester azt is mondta, azokra a mozgásukban korlátozottakra is gondoltak, akik melegvízszolgáltatás nélkül maradnak. Őket a családsegítő szolgálat munkatársai szállítják az idősek otthonába szükség esetén.

A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.

Magyar Péter: Vasárnap teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

A Duna vízszintjének csökkenése miatt lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben.