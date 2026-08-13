Megemelhetik a Duna vízszintjét Paksnál, de súlyos következménye is lehet

A paksi atomerőmű számára szükséges hűtővíz biztosítása miatt terveznek fenékküszöböt építeni a Dunán. Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt várható volt egy ilyen beavatkozás, de annak hosszabb távú hatásait csak részletes vizsgálatok alapján lehet megítélni.
A paksi atomerőmű vízellátásán segíthet a fenékküszöb, de a WWF szerint kockázatai is vannak
A fenékküszöb a felvízi oldalon visszatarthatja a vizet, így megemelheti a Duna vízszintjét Paks térségében. Ez rövid távon segíthet biztosítani a paksi atomerőmű számára szükséges hűtővizet.
A WWF szerint ugyanakkor a beavatkozásnak lehetnek kedvezőtlen következményei is. Az alvízi szakaszon tovább romolhat az alacsony vízállás, ezért a fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokat műszaki és ökológiai szempontból is folyamatosan vizsgálni kell.
A Duna más szakaszain romolhat a helyzet
A beavatkozás ugyanakkor nem mindenhol jár feltétlenül kedvező hatással. A WWF szerint a fenékküszöb alatti folyószakaszon tovább súlyosbodhat az alacsony vízállás, ezért folyamatosan vizsgálni kell a Duna medrét és az ökológiai következményeket.
Arra is ügyelni kell, hogy a hordalék, a halak és más élőlények továbbra is mozoghassanak a folyóban, miközben a hajózás szempontjait sem lehet figyelmen kívül hagyni.
Hosszabb távú megoldásra is szükség van
Gruber Tamás szerint a jelenlegi információkból még nem lehet megmondani, hogy a fenékküszöb a jövő szélsőségesen alacsony vízállásainál is elegendő megoldást jelent-e.
A vízhiány hosszabb távú kezeléséhez az árhullámok vizének jobb megtartására, valamint az árterek, mellékágak és holtágak folyóval való újbóli összekapcsolására is szükség lehet. A WWF szerint emellett mielőbb foglalkozni kell a Duna medermélyülésének okaival is.
A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a beruházás elkészülte önmagában nem szünteti meg a vízhiányt. A következő hónapokban ezért továbbra is fontos marad a víz és az energia takarékos használata.
Magyar Péter újabb fejleményekről számolt be Pakson
Megfeszített tempóban zajlanak a munkálatok a Paksi Atomerőműnél, ahol a tartósan alacsony dunai vízállás miatt rendkívüli intézkedéseket hajtanak végre. Magyar Péter friss bejelentése szerint az első bárka beállítása és rögzítése már folyamatban van, miközben a fenékküszöb építésének előkészítése is felgyorsult.
A WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap a világ egyik legismertebb nemzetközi környezetvédelmi szervezete. Magyarországi szervezete többek között a természetvédelemmel, a vízgazdálkodással és az élőhelyek megóvásával foglalkozik.