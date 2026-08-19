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duna

Évtizedes távlatban kell gondolkodni: hosszú távon az új paksi fenékküszöb áttervezése is szükséges lehet

26 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A Duna medrének mélyülése és a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása miatt évtizedes távlatban kell gondolkodni - erre hívta fel a figyelmet BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékét vezető Baranya Sándor egyetemi docens. Mint mondta, az épülő paksi fenékküszöb egy konkrét energiaellátási vészhelyzetre adott gyors műszaki megoldás, hosszabb távon viszont vizsgálni kell a létesítmény fennmaradásának feltételeit és fenntarthatóságát.
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dunaMVM Paksi Atomerőműfenékküszöb

Az épülő paksi fenékküszöb egy konkrét energiaellátási vészhelyzetre adott gyors műszaki megoldás, hosszabb távon vizsgálni kell a létesítmény fennmaradásának feltételeit és fenntarthatóságát – állítja a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékét vezető Baranya Sándor egyetemi docens.

Hosszú távon az új paksi fenékküszöb áttervezése is szükséges lehet / Fotó: BME

Hosszú távon az új paksi fenékküszöb áttervezése is szükséges lehet

A műtárgy előzetes hatásvizsgálatainak elkészítésében a kormány felkérésére közreműködő vízmérnök szerint az erőmű hűtővízellátása szempontjából a fenékküszöb tartós megoldást is jelenthet, ugyanakkor más szempontok – például a hajózás – miatt idővel szükség lehet a kialakítás vagy akár a teljes létesítmény átgondolására. Különösen akkor, ha mélyebbre helyezik a hűtővízszivattyúk szívócsonkjait. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni a Duna medrének folyamatos mélyülését is, amely többek között a jelenlegi helyzet kialakulásához vezetett. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, valamint Paks II. kapcsán több évtizedes távlatban kell tervezni

 – tette hozzá.

A fenékküszöb tervezésében való részvétel jól illeszkedik a tanszék hosszú ideje végzett kutatási és szakértői tevékenységéhez. A VVT évek óta foglalkozik a Duna áramlási és medermorfológiai folyamataival, a mederváltozásokkal és különböző folyószabályozási beavatkozások hatásvizsgálatával. Az ezek során felépített modellezési és mérési szakmai háttér tette lehetővé, hogy ebben a rendkívül rövid idő alatt előkészített projektben is gyorsan érdemi szakmai támogatást tudjon nyújtani.

A tanszék munkatársai számos folyószabályozási és vízépítési beavatkozás tervezésén, hatásvizsgálatán dolgoztak, illetve dolgoznak. Többek között ők végezték a Mosoni-Duna torkolatánál kialakított vízszintszabályozó műtárgy hidromorfológiai hatásvizsgálatát, és több folyó-helyreállítási beavatkozással is foglalkoznak. A Danube4All európai kutatási projekt keretében részt vesznek a surányi sarkantyúpár átalakításának tervezésében, az iNNO SED Horizon Europe projektben pedig a Duna vámosszabadi szakaszán egy mélyülő folyószakasz helyreállítására dolgoznak ki új megoldást, amely a hordalék-visszapótlást a meglévő folyószabályozási művek átalakításával kombinálja.

A további részleteket ITT lehet elolvasni!

Mi is az a fenékküszöb?

Ez lényegében nem más, mint egy gát a víz alatt. A szakemberek ilyenkor kiszámolják a folyó sodrása, mélysége és lejtése alapján, hogy milyen magasra építsék a gátat. A működése pedig meglepően egyszerű, hiszen az alsó, blokkolt rész felfelé kényszeríti a vizet, ami így átbukva a „küszöbön” megemelt szinten folytatja útját.  A művelet egyúttal azt is meggátolja, hogy a folyó fenekén folyó gyorsabb vízáram mélyedéseket alakítson ki a mederben, amely később szintén vízszint csökkenést hozhatna magával.  A precizitás azonban elképesztően fontos, hiszen a megemelt vízszint akkor is megmarad, ha a folyó árad. Épp ezért a szakembereknek pontosan ki kell számolni minden lépést, annak érdekében, hogy az  aszályos, jótékony hatást maximalizálják, párhuzamosan a lehetséges negatív mellékhatások csökkentésével. 

 

 

 

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