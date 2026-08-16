Dübörög a parlagfűszezon, erre érdemes most különösen figyelni otthon

A parlagfű Magyarország egyik legelterjedtebb allergén növénye, pollenjére egyes becslések szerint a lakosság mintegy ötöde érzékeny. Virágzása július végétől akár október végéig is eltarthat, a következő hetek pedig különösen megterhelők lehetnek az allergiásoknak.

A parlagfű pollenje könnyen bekerülhet a lakásba, ahol tovább fokozhatja az allergiás tüneteket. Egyszerű otthoni módszerekkel csökkenthető a pollenterhelés (illusztráció)

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Parlagfű: ruhán és a hajon is hazavihetjük a pollent

A parlagfű pollenje nemcsak a szabadban okozhat panaszokat: ruhán, cipőn, hajon vagy akár a háziállatok bundáján is könnyen bekerülhet a lakásba.

Az LG Electronics Magyarország szakértői szerint parlagfűszezonban érdemes már hazaérkezéskor csökkenteni a lakásba jutó pollen mennyiségét. A cipőt célszerű az ajtónál levenni, a kinti ruhát zárt szennyestartóba tenni, a zuhanyzás és a hajmosás pedig segíthet eltávolítani a megtapadt allergéneket.

Az ágynemű gyakoribb mosása is hasznos lehet, a frissen mosott ruhákat pedig lehetőség szerint ne a szabadban szárítsuk.

A háziállatok szintén behordhatják a pollent. Séta után ezért érdemes megtisztítani a tappancsukat, bundájukat pedig áttörölni vagy még odakint kifésülni.

A szellőztetésre is érdemes odafigyelni

A ritkább nagytakarítás helyett hatékonyabb lehet a gyakori, célzott tisztítás. A kemény felületeket nedves kendővel érdemes áttörölni, a szőnyegeket és kanapékat pedig rendszeresen kiporszívózni.

Magas pollenterhelés idején a hosszú szellőztetést is célszerű kerülni. Érdemes követni a pollenjelentéseket, és az ablakokat csak rövidebb időre kinyitni. A légkondicionálók és légtisztítók szűrőit szintén rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell.

A parlagfű pollenjét teljesen kizárni a lakásból szinte lehetetlen, következetes napi rutinnal azonban jelentősen csökkenthető az otthoni pollenterhelés – derül ki a cég által küldött sajtóközleményből.