Ingyenes nyílt nap volt a Parlamentben - galéria

Hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással a Kossuth téren vette kezdetét a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program, amelyet ezután katonai és légi parádé követett. A mai napon változatos és színes programok várják a látogatókat szerte a fővárosban: többek közt ingyenes koncerteket és kiállításokat is megtekinthetnek az érdeklődők.

Megnyitotta kapuit a Parlament / Fotó: MEDIAWORKS / ORIGO

Megnyitotta kapuit a Parlament

Az ünnep alkalmából a Parlament és a Karmelita kapui is megnyíltak a látogatók előtt. Az előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen látogatható, de a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.

A nyitott Parlamentről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!