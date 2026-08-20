Ingyenes nyílt nap volt a Parlamentben - galéria

Hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással a Kossuth téren vette kezdetét a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program, amelyet ezután katonai és légi parádé követett. A mai napon változatos és színes programok várják a látogatókat szerte a fővárosban: többek közt ingyenes koncerteket és kiállításokat is megtekinthetnek az érdeklődők.
Megnyitotta kapuit a Parlament
Az ünnep alkalmából a Parlament és a Karmelita kapui is megnyíltak a látogatók előtt. Az előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen látogatható, de a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.
A nyitott Parlamentről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!
A fővárosi esti program 21 órakor veszi kezdetét. A Parlament épületén fényfestés indul, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészíti ki a látványt. Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén és az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idéz fel. 21:20-kor veszi kezdetét a tűzijáték, ami körülbelül tíz percig tart. A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.
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