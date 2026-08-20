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augusztus 20

Ingyenes nyílt nap volt a Parlamentben - galéria

1 órája
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Változatos programok várják az érdeklődőket Budapesten augusztus 20-án. Az államalapítás és Szent István király napján megnyílt a Parlament is a látogatók előtt, ahová díjmentes, regisztráció nélküli lehet belépni.
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augusztus 20augusztus 20 programokParlamentünnep

Hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással a Kossuth téren vette kezdetét a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program, amelyet ezután katonai és légi parádé követett. A mai napon változatos és színes programok várják a látogatókat szerte a fővárosban: többek közt ingyenes koncerteket és kiállításokat is megtekinthetnek az érdeklődők.

Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Megnyitotta kapuit a Parlament / Fotó: MEDIAWORKS / ORIGO

Megnyitotta kapuit a Parlament

Az ünnep alkalmából a Parlament és a Karmelita  kapui is megnyíltak a látogatók előtt. Az előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen látogatható, de a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.

A nyitott Parlamentről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!

Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Ingyenes parlamenti látogatás augusztus 20. 2026.08.20. tömeg, szent korona,
Galéria: Ingyenes nyílt nap volt a Parlamentben - fotók
Fotó: ORIGÓ
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Ingyenes nyílt nap volt a Parlamentben - fotók

A fővárosi esti program 21 órakor veszi kezdetét. A Parlament épületén fényfestés indul, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészíti ki a látványt. Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén és az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idéz fel. 21:20-kor veszi kezdetét a tűzijáték, ami körülbelül tíz percig tart. A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.

A további részleteket a budapesti programokról IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Augusztus 20. legfontosabb eseményei percről percre

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