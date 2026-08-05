Patkányok leptek el a falut egy magyar falut – videó

A tavaly elítélt, „csöngei kutyás nőként” elhíresült osztrák állampolgár után hátrahagyott szemét és hulladék miatt elszaporodtak a patkányok Csöngén. A polgármester szerint a probléma nem a közterületekről, hanem az elhanyagolt magáningatlanokról ered, ezért új intézkedéseket vezetnek be a rágcsálók visszaszorítására.

Patkány: a csöngei állatszaporító miatt még most is rettegésben él a vasi falu

Fotó: VN

A magáningatlanok jelentik a legnagyobb gondot

A tavaly elítélt osztrák kutyaszaporító ingatlanjain nagy mennyiségű szemét és hulladék maradt, ami kedvező körülményeket teremtett a patkányok elszaporodásának. Nyéki Sándor, Csönge polgármestere szerint azonban nem ez az egyetlen problémás terület, több elhagyatott és elhanyagolt ingatlanon is hasonló állapotok uralkodnak.

A településvezető elmondta a Vaolnak, hogy már tavaly jelezte a problémát a kormányhivatalnak, de azt a választ kapta, hogy a közterületi rágcsálóirtás az önkormányzat feladata.

A közterületeinken nincs patkányprobléma. A rágcsálók az elhagyatott magánterületekről jönnek elő, és ott keresnek élelmet, ahol találnak. Ez egészen más helyzet

– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a jelenség az egész faluban tapasztalható.

Biztonsági etetőládákkal próbálják visszaszorítani a rágcsálókat

Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy szakember bevonásával 20 darab, kulccsal nyitható, zárt biztonsági etetőládát szerez be. Ezeket egyelőre nem közterületeken helyezik ki, egyrészt a gyermekek biztonsága érdekében, másrészt azért, mert a patkányok jelenléte elsősorban a magáningatlanokon tapasztalható.

A polgármester arra kérte azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán megjelentek a rágcsálók, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál. Az etetőládákat szakember helyezi ki és kezeli majd, így hatékonyabban végezhető el az irtás.

Nyéki Sándor hangsúlyozta, hogy a rágcsálók elleni védekezés csak a lakosság együttműködésével lehet sikeres.

Mindannyiunk közös együttműködése szükséges a rágcsálómentes, tiszta és biztonságos falusi környezet fenntartásához. Az önkormányzat az etetőládákat térítésmentesen biztosítja a lakosság számára. A cél egy járványoktól, betegségektől és rágcsálóktól mentes falu

– fogalmazott.

Az elítélt osztrák szaporító nő magyarországi horror telepeiről korábban videó is készült: