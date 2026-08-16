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Páty

Nincs víz Pátyon, a Zsámbéki-medence több településén is vízhiány várható

1 órája
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Csőtörés történt az éjszakai órákban a Zsámbék és Mány közötti regionális ivóvízvezetéken, emiatt átmenetileg leállt a település vízellátása. Páty területén várhatóan a kora délutáni órákban állhat helyre a szolgáltatás, addig több helyszínen biztosítanak ivóvíz-vételezési lehetőséget.
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PátycsőtörésivóvízellátásZsámbékvízhiány

Az ÉDV Zrt. tájékoztatása szerint az éjszakai órákban csőtörés történt a Zsámbék és Mány közötti regionális, NA 500-as ivóvízvezetéken. A meghibásodás miatt Páty vízátadása, ezzel együtt az ivóvíz-szolgáltatás is átmenetileg leállt – közölte a DAKÖV Kft.

Páty területén több helyen biztosít ivóvíz-vételezési lehetőséget a DAKÖV Kft. Páty területén öt ponton biztosít ivóvíz-vételezési lehetőséget a DAKÖV Kft. víz, ivóvíz, vízkorlátozás
Páty területén több helyen biztosít ivóvíz-vételezési lehetőséget a DAKÖV Kft.
Fotó: Pixabay

A szolgáltató tájékoztatása szerint a meghibásodás helyét már feltárták, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. A vezeték javításával várhatóan a délelőtti órákban végezhetnek.

A munkálatok befejezése azonban nem jelenti az ivóvíz-szolgáltatás azonnali helyreállását. A regionális rendszer és a helyi tározók feltöltése, valamint az üzemi állapot visszaállítása további időt vesz igénybe, ezért a szolgáltatás várhatóan a kora délutáni órákban indulhat újra.

Öt helyen biztosítanak ivóvizet Pátyon

A szolgáltatás helyreállításáig a DAKÖV Kft. öt helyszínen biztosít ivóvíz-vételezési lehetőséget:

  • Forrás tér
  • Széchenyi tér
  • Arany János játszótér
  • Kossuth utca – Mély-árok sarok
  • Liget utca – játszótér

A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hibaelhárítás alatt, valamint közvetlenül a javítás után is felelősen használja az ivóvizet. A nem alapvető fontosságú, nagyobb mennyiségű vízfelhasználást lehetőség szerint későbbre kell halasztani, hogy a hálózat és a tározók mielőbb megfelelő szintre töltődhessenek.

Bujdosó Andrea Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vasárnap vízhiány, illetve nyomáscsökkenés várható.

Bujdosó Andrea arra kérte az érintett településeken élőket, hogy a hibaelhárítás alatt és az azt követő időszakban is felelősen használják az ivóvizet, és lehetőség szerint halasszák el a nem alapvető vízhasználatot. A rendszer visszatöltése ugyanis a vezeték javításának befejezése után is időt vesz igénybe.

 

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