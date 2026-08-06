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Percről percre
energiakrízis

Percről percre: energiaválság és vízhiány - ráfizethet, aki tilosban locsol

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 4 perc

Események

5 perce
Mentősök is rosszul lettek az embertelen kánikulában
11 perce
A magyar vegyipar közel 200 MW-tal csökkentette energiafelhasználását
34 perce
A szerdai maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt
44 perce
Nagy István az aszályról: Súlyos gazdasági károkat okozhat a Tisza-kormány tétlensége
09:29
Megbüntethetik, aki most locsol
09:17
Szlovákiából érkezhet segítség a súlyos vízhiány miatt – Orbán Anita már egyeztetett
09:16
Második napja emelkedik a Duna vízszintje
09:15
Magyar Péter: Kilenc centivel a vasárnapi mélypont felett a Duna, üzemel a paksi turbina
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Egy cikkben a nap legfontosabb hírei. Összegyűjtöttünk mindent, amit az energiakrízis, a vízállás és a kánikula kapcsán ma tudni kell!
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energiakrízisvízállásBudapestaszálykánikulaPakshőség
Cikkünk folyamatosan frissül8 bejegyzés

Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb nyári válsághelyzetével néz szembe. A rendkívüli hőség, a történelmi aszály és a Duna rekordközeli alacsony vízállása nemcsak a mezőgazdaságot és az ivóvízellátást veszélyezteti, hanem az ország energiaellátását is komoly kihívás elé állította.

Kritikus helyzetet okozott a Duna alacsony vízszintje

A hetek óta tartó csapadékhiány miatt a Duna vízállása történelmi mélységbe süllyedt. Ez különösen a Paksi Atomerőmű működése szempontjából jelent problémát, hiszen az erőmű hűtéséhez a folyó vizére van szükség.

Országszerte vízkorlátozások léptek életbe

A rekordmeleg miatt ugrásszerűen nőtt a lakossági vízfogyasztás, miközben a vízbázisok egyre nehezebben tudják kiszolgálni az igényeket.

Több száz magyar településen vezettek be különböző fokozatú vízkorlátozást. Számos helyen tilos autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni vezetékes ivóvízzel. A legsúlyosabban érintett térségekben katonai vízszállító járművek is segítik az ivóvízellátást, miközben a vízművek folyamatosan arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.

Minden eddiginél nagyobb hőterhelés

A HungaroMet az ország teljes területére a legmagasabb fokú hőségriasztást adta ki. Több helyen 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek, Budapesten pedig új melegrekordok is születtek. Az éjszakák sem hoznak valódi enyhülést, sok helyen 25–28 fok alatt sem csökken a hőmérséklet, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat.

Az Országos Mentőszolgálat és a katasztrófavédelem fokozott készültségben dolgozik, miközben országszerte egyre több szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A kiszáradt növényzet miatt már egyetlen szikra is elegendő lehet nagy kiterjedésű tüzek kialakulásához.

 

10:43
2026. augusztus 06.
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Mentősök is rosszul lettek az embertelen kánikulában

A nyár legforróbb napjaiban ne csak akkor igyunk, amikor már megszomjazunk, hanem folyamatosan. Kánikula idején napi 4-5 liter folyadékot, főként vizet kell elfogyasztanunk.

A hőség mindenkit megvisel, a folyamatos terhelés miatt

már az életmentők közül is többen rosszul lettek.

 Összefoglaltuk, mit tanácsol az Országos Mentőszolgálat hőségriasztás idejére.

10:38
2026. augusztus 06.
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A magyar vegyipar közel 200 MW-tal csökkentette energiafelhasználását

A hazai vegyipari vállalatok a kormány felhívására jelentősen csökkentették energia- és vízfelhasználásukat az elmúlt időszakban, hogy a krízishelyzetben támogassák a villamos energiarendszer stabilitását és az energiabiztonságot. A vegyipar kis-, közép- és nagyvállalatai a közel 200 MW-os energiafelhasználás csökkentése az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszik ki és a hatékony intézkedések egységesen támogatják a villamos energia és a vízellátási rendszerben kialakult kritikus helyzet kezelését.

10:15
2026. augusztus 06.
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A szerdai maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt

A napi maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt szerdán - közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön Facebook-oldalán.

Azt írták: Kékestetőn egy tized Celsius-fokkal maradt el (31,3 Celsius-fok) a napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos értéktől.

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10:05
2026. augusztus 06.
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Nagy István az aszályról: Súlyos gazdasági károkat okozhat a Tisza-kormány tétlensége

Az aszály hatásait teljesen megszüntetni nem lehet, a károk azonban gyors segítségnyújtással, vízvisszatartással és az öntözési infrastruktúra fejlesztésével jelentősen mérsékelhetők – mondta az Origónak a volt agrárminiszter. Nagy István szerint az előző kormány megteremtette a szükséges szemléleti, jogi és támogatási alapokat, a Tisza-kormánynak pedig rendelkezésére állnának az uniós források, mégsem születnek meg a szükséges döntések.

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2026.07.29 Emberek fedezik fel a Duna szabad medrét Budapesten, Magyarországon, 2026. július 28-án. A Duna vízszintje Budapesten kedden rekord alacsony szintre, 31 centiméterre csökkent a Magyarország Vízügyi Főigazgatósága szerint. A mért érték meghaladta a korábbi, 2018. október 25-én mért 33 centiméteres rekordot, mivel a hosszan tartó aszály és a csapadékhiány továbbra is sújtja a régió nagy részét.
Alacsony vízállás és aszály a Dunán - Fotó: Northfoto / eyevine

 

09:29
2026. augusztus 06.
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Megbüntethetik, aki most locsol

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábban tévedésből közölte, hogy országos szinten elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ennek a kihirdetése ugyanis az önkormányzatok hatásköre. A szerdai adatok szerint 629 településen rendeltek el eddig valamilyen szintű vízkorlátozást, de a csapadékmentes időjárás miatt ez a szám az elkövetkező napokban tovább nőhet.

A szakértők szerint az esetek döntő többségében a legfőbb gond az, hogy egy adott kapacitású rendszerrel határ közeli vagy a feletti vízigényeket kellene kiszolgálni, vagyis tartós aszályos időszakban rövid távon nem az a gond, hogy nincs elég víz, hanem, hogy mindenki egyszerre akar és sokat, amit nem vagy csak nagyon nehezen lehet a rendszerbe betáplálni. A vízkorlátozások lényege is az, hogy az elsődleges, alapellátáshoz szükséges víz rendelkezésre álljon.

A tapasztalatok alapján a lakosság nagyobb része fegyelmezett, és betartja a korlátozó intézkedéseket, az viszont tévhit, hogy bárki büntetlenül locsolhat ezekben az időszakokban.

Ha az önkormányzat vízkorlátozást rendel el, akkor annak betartását is nekik kell ellenőrizniük. A törvényi előírás szerint az önkormányzat büntethet is, így aki a tilalom ellenére például vezetékes ivóvízzel locsol, mos autót vagy tölt medencét, akár 300 ezer forintos közigazgatási bírsággal is sújtható.

Az összeg cégeknél egymillió forintra is rúghat. A szabályszegéseket akár a polgárőrség, akár az önkormányzat más hivatali szerve ellenőrizheti előzetes bejelentés nélkül.

09:17
2026. augusztus 06.
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Szlovákiából érkezhet segítség a súlyos vízhiány miatt – Orbán Anita már egyeztetett

Orbán Anita Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról és a térségben fellépő vízhiányról. erről közösségi oldalán számolt be.

Orbán Anita a szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a súlyos vízhiány miatt (A képen Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, mellette Orbán Anita miniszterelnök-helyettes)
Orbán Anita a szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a súlyos vízhiány miatt (A képen Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, mellette Orbán Anita miniszterelnök-helyettes) Fotó: Hatlaczki Balázs

Több vizet kértek Szlovákiától a Duna alacsony vízállása miatt

Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról. A magyar politikus azt kérte, hogy Szlovákia segítségével a lehető legtöbb víz érkezzen Magyarországra.

A szlovák fél ígéretet tett arra, hogy a jelentős helyi vízhiány ellenére mindent megtesz a vízhozam egyenletességéért. Magyarország továbbra is megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, másodpercenként 400 köbméteres vízmennyiséget.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Szlovákia és más szomszédos államok nem felelősek a Duna alacsony vízállásáért. Amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezik csapadék, a többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsáthatják.

09:16
2026. augusztus 06.
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Második napja emelkedik a Duna vízszintje

Ha csak néhány centimétert is, de éjszaka emelkedett a Duna vízszintje, a héten már másodjára. A Vízügy honlapja szerint a Budapesti vízmérce 23 centimétert mutatott, a vízszint utoljára múlt hét csütörtökön volt ekkora.

Paksnál a jelenlegi vízszint –131 centiméter, utoljára augusztus elsején mértek ekkora vízállást, azóta szinte folyamatos volt a csökkenés. Magyar Péter szerda este azt közölte, Paksnál 7 centiméterrel haladta meg a minimum vízállást a Duna szintje.

Budafoknál –50 centimétert mértek, amelyre utoljára múlt hét csütörtökön volt példa.

09:15
2026. augusztus 06.
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Magyar Péter: Kilenc centivel a vasárnapi mélypont felett a Duna, üzemel a paksi turbina

Jó híreket közölt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön” – közölte Facebookon.

Budapest, 2026. április 15. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én. Magyar Péter bejelentette, az államfő őt bízza meg kormányalakítással. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hozzátette, a paksi turbina üzemel. „Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre” – emelte ki.

„Még hogy nem számítanak a centik” – tette hozzá kommentben.

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