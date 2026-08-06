Percről percre: energiaválság és vízhiány - ráfizethet, aki tilosban locsol

Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb nyári válsághelyzetével néz szembe. A rendkívüli hőség, a történelmi aszály és a Duna rekordközeli alacsony vízállása nemcsak a mezőgazdaságot és az ivóvízellátást veszélyezteti, hanem az ország energiaellátását is komoly kihívás elé állította.
Kritikus helyzetet okozott a Duna alacsony vízszintje
A hetek óta tartó csapadékhiány miatt a Duna vízállása történelmi mélységbe süllyedt. Ez különösen a Paksi Atomerőmű működése szempontjából jelent problémát, hiszen az erőmű hűtéséhez a folyó vizére van szükség.
Országszerte vízkorlátozások léptek életbe
A rekordmeleg miatt ugrásszerűen nőtt a lakossági vízfogyasztás, miközben a vízbázisok egyre nehezebben tudják kiszolgálni az igényeket.
Több száz magyar településen vezettek be különböző fokozatú vízkorlátozást. Számos helyen tilos autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni vezetékes ivóvízzel. A legsúlyosabban érintett térségekben katonai vízszállító járművek is segítik az ivóvízellátást, miközben a vízművek folyamatosan arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.
Minden eddiginél nagyobb hőterhelés
A HungaroMet az ország teljes területére a legmagasabb fokú hőségriasztást adta ki. Több helyen 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek, Budapesten pedig új melegrekordok is születtek. Az éjszakák sem hoznak valódi enyhülést, sok helyen 25–28 fok alatt sem csökken a hőmérséklet, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat.
Az Országos Mentőszolgálat és a katasztrófavédelem fokozott készültségben dolgozik, miközben országszerte egyre több szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A kiszáradt növényzet miatt már egyetlen szikra is elegendő lehet nagy kiterjedésű tüzek kialakulásához.
Mentősök is rosszul lettek az embertelen kánikulában
A nyár legforróbb napjaiban ne csak akkor igyunk, amikor már megszomjazunk, hanem folyamatosan. Kánikula idején napi 4-5 liter folyadékot, főként vizet kell elfogyasztanunk.
A hőség mindenkit megvisel, a folyamatos terhelés miatt
már az életmentők közül is többen rosszul lettek.
Összefoglaltuk, mit tanácsol az Országos Mentőszolgálat hőségriasztás idejére.
A magyar vegyipar közel 200 MW-tal csökkentette energiafelhasználását
A hazai vegyipari vállalatok a kormány felhívására jelentősen csökkentették energia- és vízfelhasználásukat az elmúlt időszakban, hogy a krízishelyzetben támogassák a villamos energiarendszer stabilitását és az energiabiztonságot. A vegyipar kis-, közép- és nagyvállalatai a közel 200 MW-os energiafelhasználás csökkentése az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszik ki és a hatékony intézkedések egységesen támogatják a villamos energia és a vízellátási rendszerben kialakult kritikus helyzet kezelését.
A szerdai maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt
A napi maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt szerdán - közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön Facebook-oldalán.
Azt írták: Kékestetőn egy tized Celsius-fokkal maradt el (31,3 Celsius-fok) a napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos értéktől.
Nagy István az aszályról: Súlyos gazdasági károkat okozhat a Tisza-kormány tétlensége
Az aszály hatásait teljesen megszüntetni nem lehet, a károk azonban gyors segítségnyújtással, vízvisszatartással és az öntözési infrastruktúra fejlesztésével jelentősen mérsékelhetők – mondta az Origónak a volt agrárminiszter. Nagy István szerint az előző kormány megteremtette a szükséges szemléleti, jogi és támogatási alapokat, a Tisza-kormánynak pedig rendelkezésére állnának az uniós források, mégsem születnek meg a szükséges döntések.
Megbüntethetik, aki most locsol
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábban tévedésből közölte, hogy országos szinten elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ennek a kihirdetése ugyanis az önkormányzatok hatásköre. A szerdai adatok szerint 629 településen rendeltek el eddig valamilyen szintű vízkorlátozást, de a csapadékmentes időjárás miatt ez a szám az elkövetkező napokban tovább nőhet.
A szakértők szerint az esetek döntő többségében a legfőbb gond az, hogy egy adott kapacitású rendszerrel határ közeli vagy a feletti vízigényeket kellene kiszolgálni, vagyis tartós aszályos időszakban rövid távon nem az a gond, hogy nincs elég víz, hanem, hogy mindenki egyszerre akar és sokat, amit nem vagy csak nagyon nehezen lehet a rendszerbe betáplálni. A vízkorlátozások lényege is az, hogy az elsődleges, alapellátáshoz szükséges víz rendelkezésre álljon.
A tapasztalatok alapján a lakosság nagyobb része fegyelmezett, és betartja a korlátozó intézkedéseket, az viszont tévhit, hogy bárki büntetlenül locsolhat ezekben az időszakokban.
Ha az önkormányzat vízkorlátozást rendel el, akkor annak betartását is nekik kell ellenőrizniük. A törvényi előírás szerint az önkormányzat büntethet is, így aki a tilalom ellenére például vezetékes ivóvízzel locsol, mos autót vagy tölt medencét, akár 300 ezer forintos közigazgatási bírsággal is sújtható.
Az összeg cégeknél egymillió forintra is rúghat. A szabályszegéseket akár a polgárőrség, akár az önkormányzat más hivatali szerve ellenőrizheti előzetes bejelentés nélkül.
Szlovákiából érkezhet segítség a súlyos vízhiány miatt – Orbán Anita már egyeztetett
Orbán Anita Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról és a térségben fellépő vízhiányról. erről közösségi oldalán számolt be.
Több vizet kértek Szlovákiától a Duna alacsony vízállása miatt
Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról. A magyar politikus azt kérte, hogy Szlovákia segítségével a lehető legtöbb víz érkezzen Magyarországra.
A szlovák fél ígéretet tett arra, hogy a jelentős helyi vízhiány ellenére mindent megtesz a vízhozam egyenletességéért. Magyarország továbbra is megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, másodpercenként 400 köbméteres vízmennyiséget.
Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Szlovákia és más szomszédos államok nem felelősek a Duna alacsony vízállásáért. Amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezik csapadék, a többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsáthatják.
Második napja emelkedik a Duna vízszintje
Ha csak néhány centimétert is, de éjszaka emelkedett a Duna vízszintje, a héten már másodjára. A Vízügy honlapja szerint a Budapesti vízmérce 23 centimétert mutatott, a vízszint utoljára múlt hét csütörtökön volt ekkora.
Paksnál a jelenlegi vízszint –131 centiméter, utoljára augusztus elsején mértek ekkora vízállást, azóta szinte folyamatos volt a csökkenés. Magyar Péter szerda este azt közölte, Paksnál 7 centiméterrel haladta meg a minimum vízállást a Duna szintje.
Budafoknál –50 centimétert mértek, amelyre utoljára múlt hét csütörtökön volt példa.
Magyar Péter: Kilenc centivel a vasárnapi mélypont felett a Duna, üzemel a paksi turbina
Jó híreket közölt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön” – közölte Facebookon.
Hozzátette, a paksi turbina üzemel. „Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre” – emelte ki.
„Még hogy nem számítanak a centik” – tette hozzá kommentben.