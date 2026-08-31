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dunaalmás

Hihetetlen felfedezés tettek a Duna partján, mindenki a csodájára jár – videó

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A rendkívül száraz és forró nyár ellenére is kristálytiszta víz várja a látogatókat a Dunaalmáson található Pihenő-tónál. A Pihenő-park ráadásul hamarosan tovább szépülhet, a tervek szerint sétányt, napelemes közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a tó körül.
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dunaalmáspark

Az idei rendkívüli aszály sok tó és vízfolyás állapotát kedvezőtlenül érintette, a dunaalmási Pihenő-tó esetében azonban nem tapasztaltak hasonló problémát.

Pihenő-tó, Duna, Pihenő-park
Kristálytiszta víz várja a látogatókat a Dunaalmáson található Pihenő-tónál
Fotó: YouTube/Kemma

Makay Tibor polgármester elmondása szerint sem a tó vízhozama, sem a víz minősége nem változott negatív irányba a száraz időszakban.

A tó kristálytiszta vize így továbbra is vonzó látványt nyújt. 

A Pihenő-park az elmúlt években egyre népszerűbb közösségi térré vált Dunaalmáson. A Pihenő-tó mellett játszótér, szabadtéri edzőpark és szaletli is várja az érkezőket, így a családok, a sportolni vágyók és a kirándulók is megtalálhatják a számukra megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

A Pihenő-park a következő időszakban tovább fejlődhet

A tervek szerint sétány épül a tó körül, amelyet napelemes közvilágítással is ellátnak. Emellett új pihenőhelyeket alakítanak ki, valamint további köztéri hulladékgyűjtő edényeket is elhelyeznek – írja a Kemma, ahol további részleteket is olvashat a fejlesztésekről.

Dunaalmás vizei más szempontból is értékesek: az egyik kút vize idén ásványvíz-minősítést kapott, így a jövőben akár palackozott formában is megjelenhet. Az önkormányzat emellett a Pihenő-tavat tápláló kút vizét is szeretné bevizsgáltatni.

 

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