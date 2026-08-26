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kórház

A halál torkából menekült meg a Miss Hungary győztese: "Maximum 1-2 órám maradt hátra"

1 órája
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Valóságos csoda, hogy teljesen felépült a szépségkirálynő. Polgár Ildikó maga számolt be a drámájáról.
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kórházéletveszélyagyhártyagyulladás

Polgár Ildikó a Miss Hungary 2008-as győzteseként szerzett magának országos hírnevet. A szépségkirálynő most aggasztó poszttal jelentkezett közösségi oldalán, melyből kiderült: majdnem meghalt. Agyhártyagyulladást kapott, és szó szerint az utolsó pillanatban került kórházba. Amikor ugyanis kiderült, miért érzett pokoli fájdalmat a végtagjaiban, és miért tapasztalt egyre aggasztóbb tüneteket, az orvosok szerint már csak egy-két órája volt hátra.

Polgár Ildikó végül sikeresen felépült az agyhártyagyulladásból, ugyanakkor könnyen bele is halhatott volna
Polgár Ildikó végül sikeresen felépült az agyhártyagyulladásból, ugyanakkor könnyen bele is halhatott volna
Fotó: YouTube

Így került kórházba Polgár Ildikó, a Miss Hungary 2008 szépségkirálynője

Ildikó Instagram-oldalán elmesélte: kálváriája egy hétfői napon végtagfájdalommal, lázzal és fejfájással kezdődött, másnap pedig már hányt és kiütései is lettek, emellett a látása és a hallása sem volt már jó, és beszélni sem tudott. Végül bekerült a Honvédkórházba, ahol egy vérvétel, majd pedig egy gerinccsapolás után kiderült: agyhártyagyulladása van.

"2 órával később az eredmény után tájékoztattak, hogy agyhártyagyulladásom van és maximum 1-2 órám maradt hátra. Azonnal átszállítottak a Szent László Kórház infektológiai osztályára és elkülönítettek" - árulta el, hozzátéve: egy oltással elkerülhette volna a drámát.

Oltassátok be magatokat! Egyrészt belehalhattok, ha nem kaptok időben segítséget, másrészt megspóroljátok azt a rengeteg fájdalmat, amit átéltem. Egy orvosi csoda vagyok, de alig hallani olyan esetről, aki teljesen felépült

 - magyarázta, kiemelve: visszajött a hallása, nem zavarja a fény, tud járni, már a beszéde sem zavaros, és az erejét is kezdi összeszedni.

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