A halál torkából menekült meg a Miss Hungary győztese: "Maximum 1-2 órám maradt hátra"

Polgár Ildikó a Miss Hungary 2008-as győzteseként szerzett magának országos hírnevet. A szépségkirálynő most aggasztó poszttal jelentkezett közösségi oldalán, melyből kiderült: majdnem meghalt. Agyhártyagyulladást kapott, és szó szerint az utolsó pillanatban került kórházba. Amikor ugyanis kiderült, miért érzett pokoli fájdalmat a végtagjaiban, és miért tapasztalt egyre aggasztóbb tüneteket, az orvosok szerint már csak egy-két órája volt hátra.

Polgár Ildikó végül sikeresen felépült az agyhártyagyulladásból, ugyanakkor könnyen bele is halhatott volna

Fotó: YouTube

Így került kórházba Polgár Ildikó, a Miss Hungary 2008 szépségkirálynője

Ildikó Instagram-oldalán elmesélte: kálváriája egy hétfői napon végtagfájdalommal, lázzal és fejfájással kezdődött, másnap pedig már hányt és kiütései is lettek, emellett a látása és a hallása sem volt már jó, és beszélni sem tudott. Végül bekerült a Honvédkórházba, ahol egy vérvétel, majd pedig egy gerinccsapolás után kiderült: agyhártyagyulladása van.

"2 órával később az eredmény után tájékoztattak, hogy agyhártyagyulladásom van és maximum 1-2 órám maradt hátra. Azonnal átszállítottak a Szent László Kórház infektológiai osztályára és elkülönítettek" - árulta el, hozzátéve: egy oltással elkerülhette volna a drámát.

Oltassátok be magatokat! Egyrészt belehalhattok, ha nem kaptok időben segítséget, másrészt megspóroljátok azt a rengeteg fájdalmat, amit átéltem. Egy orvosi csoda vagyok, de alig hallani olyan esetről, aki teljesen felépült

- magyarázta, kiemelve: visszajött a hallása, nem zavarja a fény, tud járni, már a beszéde sem zavaros, és az erejét is kezdi összeszedni.