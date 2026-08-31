Életveszélyes baleset történt Budapest egyik népszerű szórakozóhelyén

Augusztus 30-án hajnali 1 óra 23 perc körül több bejelentés is érkezett a rendőrséghez arról, hogy egy férfi a rakpart köveire esett. A Telex a rendőrség tájékoztatása alapján azt írta, hogy a helyszínen adatgyűjtést végeztek, tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket foglaltak le.

Súlyos baleset történt a Lánchíd közelében, a Pontoonnál. A BRFK garázdaság gyanúja miatt nyomoz, és kamerafelvételeket is lefoglalt (illusztráció) Forrás: Pexels

Az Országos Mentőszolgálat a Telexnek azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Verekedés lehetett a Pontoonnál történt baleset előtt

A 444 egy olvasói beszámolóra hivatkozva azt írta, hogy az esést megelőzően verekedés történt, amelyet a biztonsági szolgálat próbált megfékezni. A beszámoló szerint paprikaspray-t is használhattak, majd a férfi elveszíthette az egyensúlyát és lezuhant.

Ezt a körülményt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg. A történtek pontos tisztázása érdekében folyik a nyomozás. Az Országos Mentőszolgálat a Telexnek azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban vittek kórházba.