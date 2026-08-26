Újabb időjárási fordulat, sivatagi por szűri meg a napsütést

Pénteken erőteljes délies áramlással szaharai por érkezik Magyarország fölé, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.
Közölték, a délre elhelyezkedő anticiklon áramlási rendszerében és a pénteken nyugat felől közelítő hidegfront előterében erőteljes délies áramlással szaharai porban dús levegő érkezik Magyarország fölé.
Sivatagi por érkezik a következő napokban
Hozzátették: a pénteki front sem hoz sok helyre csapadékot, így a homok kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenlétét a szűrtebb napsütésből lehet észrevenni, és a napnyugta lehet majd sárgás-barnás színű. A megerősödő északnyugati szél vasárnapra kitisztítja a levegőt.
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