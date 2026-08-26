Újabb időjárási fordulat, sivatagi por szűri meg a napsütést

Közölték, a délre elhelyezkedő anticiklon áramlási rendszerében és a pénteken nyugat felől közelítő hidegfront előterében erőteljes délies áramlással szaharai porban dús levegő érkezik Magyarország fölé.

Sivatagi por érkezik. Fotó: Shutterstock

Sivatagi por érkezik a következő napokban

Hozzátették: a pénteki front sem hoz sok helyre csapadékot, így a homok kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenlétét a szűrtebb napsütésből lehet észrevenni, és a napnyugta lehet majd sárgás-barnás színű. A megerősödő északnyugati szél vasárnapra kitisztítja a levegőt.