Látványos forgószél tombolt Esztergomban: videón a hatalmas légörvény

Nem mindennapi látványt sikerült megörökíteni Esztergomban. Ekkor egy méretes porördög kavargott a város határában, amelyről sokaknak kapásból a tornádó juthat eszébe, ám a két jelenség nem ugyanaz.
Tornádóhoz hasonló jelenséget sikerült videón megörökíteni a közelmúltban Esztergom határában, amelyet az Időkép Facebook-oldalán tettek közzé. Ekkor egy porördög volt látható, amely a talajról port és egyéb könnyebb anyagokat ragadott magával, miközben látványos tölcsérként emelkedett a magasba. A jelenség rövid idő alatt kialakulhat, és ugyanilyen gyorsan el is tűnhet.
Porördög bukkant fel Esztergom határában
Habár ránézésre sokaknak kapásból a tornádó juthat eszébe, a két jelenség nem ugyanaz: a kialakulásuk és az általuk képviselt veszély is jelentősen eltér.
A napokban a szegedi BYD gyár felett alakult ki egy porördög, amelyet videón is megörökítettek, illetve, az M1-es autópálya mellett, egy építkezési területen szintén rögzítettek egyet.
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A porördög jellemzően meleg, száraz és napos időben, erősen felhevült talaj felett alakul ki. A talaj közelében felmelegedő levegő gyorsan emelkedni kezd, és megfelelő körülmények között forgó légörvény jöhet létre. A jelenség többnyire rövid életű, és általában nem okoz komoly károkat. A forgószél ugyanakkor port, faleveleket, szemetet és más könnyebb tárgyakat is felkaphat - hívta fel rá a figyelmet a Kemma.