Látványos forgószél tombolt Esztergomban: videón a hatalmas légörvény

Tornádóhoz hasonló jelenséget sikerült videón megörökíteni a közelmúltban Esztergom határában, amelyet az Időkép Facebook-oldalán tettek közzé. Ekkor egy porördög volt látható, amely a talajról port és egyéb könnyebb anyagokat ragadott magával, miközben látványos tölcsérként emelkedett a magasba. A jelenség rövid idő alatt kialakulhat, és ugyanilyen gyorsan el is tűnhet.

Porördög bukkant fel Esztergom határában - Illusztráció - Fotó: beol.hu

Porördög bukkant fel Esztergom határában

Habár ránézésre sokaknak kapásból a tornádó juthat eszébe, a két jelenség nem ugyanaz: a kialakulásuk és az általuk képviselt veszély is jelentősen eltér.