Kihirdették a ponthatárokat: itt vannak a számok!

Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon - tájékoztatta az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-t.

Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait

Azt írták, augusztus 7-ig, a határidő lejártáig 18 278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat - fűzték hozzá.

A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít). Több mint negyven egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket

- ismertették.

Kitértek arra, hogy állami ösztöndíjasként 2557-en (24 százalék) tanulhatnak tovább, önköltséges képzésre 8155 jelentkező jutott be. Alapképzésre 7542, felsőoktatási szakképzésre 460, osztatlan képzésre 700, mesterképzésre pedig 2010 hallgatót vettek fel.

Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem (939), a Pécsi Tudományegyetem (822), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (808), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (666), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (634), Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (604), a Kodolányi János Egyetem (575), a Miskolci Egyetem (559), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (501) és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (446) vette fel.

Az OH felhívta a figyelmet arra, hogy a besorolási döntés az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető; erről az OH minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztat.

Azok, akik a felvételi eljárás során megadták telefonos elérhetőségüket, SMS-értesítést is kaptak - tudatták, jelezve: a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót a besorolási döntést követően küldik ki a felsőoktatási intézmények.