Fekete maszkban, orvosi fecskendővel felfegyverkezve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban

Fekete maszkkal az arcán sétált be egy 37 éves, szalmatercsi férfi egy dohányboltba Salgótarjánban, majd kezében egy orvosi fecskendővel a bevételt követelte az alkalmazottól. A rablás során a rémült alkalmazott 124 ezer forintot adott át a tettesnek, aki ezután elmenekült, ám a rendőrök alig pár nappal később elfogták.
Orvosi fecskendővel fenyegetve rabolt ki egy férfi egy dohányboltot Salgótarjánban, az elkövetőt elfogták - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel szerdán. A rablás során a tettes 124 ezer forintot vett magához, majd elmenekült, ám nem sokáig élvezhette a pénzt.
Rablás Salgótarjánban: orvosi fecskendővel fenyegették meg a dohánybolt eladóját
Török László azt közölte: a 37 éves szalmatercsi férfi augusztus 18-án este fekete maszkkal az arcán belépett az üzletbe, majd kezében egy orvosi fecskendővel a bevételt követelte az alkalmazottól.
Az alkalmazott a fenyegetéstől megijedt, és a kasszából 124 ezer forintot átadott a rablónak, aki a pénzzel elmenekült. A rendőrök augusztus 24-én a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölte a sajtóreferens.
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