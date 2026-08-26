Fekete maszkban, orvosi fecskendővel felfegyverkezve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban

Orvosi fecskendővel fenyegetve rabolt ki egy férfi egy dohányboltot Salgótarjánban, az elkövetőt elfogták - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel szerdán. A rablás során a tettes 124 ezer forintot vett magához, majd elmenekült, ám nem sokáig élvezhette a pénzt.

Rablás Salgótarjánban: orvosi fecskendővel fenyegették meg a dohánybolt eladóját / Fotó: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)

Rablás Salgótarjánban: orvosi fecskendővel fenyegették meg a dohánybolt eladóját

Török László azt közölte: a 37 éves szalmatercsi férfi augusztus 18-án este fekete maszkkal az arcán belépett az üzletbe, majd kezében egy orvosi fecskendővel a bevételt követelte az alkalmazottól.