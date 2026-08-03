Ismert biztonságpolitikai szakértő érkezik a külügyi intézet vezetésébe

Rácz András ismert Oroszország-szakértőként csatlakozik a Magyar Külügyi Intézet új vezetéséhez. A szakember Feledy Botond mellett vesz részt az intézet szakmai munkájának irányításában.

Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese Forrás: YouTube/Telex.hu

Rácz András lesz a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese

Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese – értesült több megbízható forrásból az Index.

Rácz Andrást elsősorban Oroszország-szakértőként, valamint az Orbán-kormányok külpolitikájának éles kritikusaként ismeri a közvélemény. Jelenleg a Német Külpolitikai Társaság tudományos főmunkatársa, korábban pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott.

Az Index megkereste a biztonságpolitikai szakértőt, aki azt közölte, hogy az ügyben a külügyminisztérium az illetékes. A lap a tárcának is elküldte kérdéseit, de egyelőre nem érkezett válasz.

Új vezetés áll fel a külügyi intézetben

Orbán Anita külügyminiszter augusztus 3-án jelentette be, hogy Feledy Botond lesz a Magyar Külügyi Intézet új vezérigazgatója. Rácz András az ő helyetteseként felel majd a kutatási és tudományos ügyekért.

A vezetőváltás előzménye, hogy Gladden Pappin július 31-én lemondott az intézet éléről. Távozása után a Magyar Külügyi Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került.