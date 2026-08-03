Ismert biztonságpolitikai szakértő érkezik a külügyi intézet vezetésébe

Rácz András ismert Oroszország-szakértőként csatlakozik a Magyar Külügyi Intézet új vezetéséhez. A szakember Feledy Botond mellett vesz részt az intézet szakmai munkájának irányításában.
Rácz András lesz a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese
Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese – értesült több megbízható forrásból az Index.
Rácz Andrást elsősorban Oroszország-szakértőként, valamint az Orbán-kormányok külpolitikájának éles kritikusaként ismeri a közvélemény. Jelenleg a Német Külpolitikai Társaság tudományos főmunkatársa, korábban pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott.
Az Index megkereste a biztonságpolitikai szakértőt, aki azt közölte, hogy az ügyben a külügyminisztérium az illetékes. A lap a tárcának is elküldte kérdéseit, de egyelőre nem érkezett válasz.
Új vezetés áll fel a külügyi intézetben
Orbán Anita külügyminiszter augusztus 3-án jelentette be, hogy Feledy Botond lesz a Magyar Külügyi Intézet új vezérigazgatója. Rácz András az ő helyetteseként felel majd a kutatási és tudományos ügyekért.
A vezetőváltás előzménye, hogy Gladden Pappin július 31-én lemondott az intézet éléről. Távozása után a Magyar Külügyi Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került.
A Magyar Külügyi Intézet Magyarország vezető külpolitikai kutatóintézete és elemző műhelye, amely nemzetközi politikai folyamatokat vizsgál. Kutatásokat, stratégiai elemzéseket és háttéranyagokat készít, valamint szakmai támogatást nyújt a külpolitikai döntéshozatalhoz.