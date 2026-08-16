Halott nő lelke költözött a magyar tinilányba: „Nem Írisz vagyok, hanem Lucia!”

A rejtélyes eset az 1930-as években bejárta a világsajtót, és máig nincs rá egyértelmű magyarázat. Vajon valóban egy korábbi élet emlékei törtek felszínre, vagy az emberi elme egyik legkülönösebb jelenségének lehettek szemtanúi a kortársak?

Rejtély: tényleg egy halott nő lelke költözött a magyar tinilányba?

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Kevés olyan magyar rejtély létezik, amely közel száz év elteltével is ennyire megosztja az embereket, mint Farczády Írisz története. A budapesti villában élő kamasz neve 1935 tavaszán szinte minden magyar lap címlapjára felkerült, miután családja olyan eseményekről számolt be, amelyekre sem az orvosok, sem az akkori tudósok nem tudtak megnyugtató magyarázatot adni. A történet rövid idő alatt nemzetközi érdeklődést váltott ki, és még ma is a magyar paranormális esetek egyik legismertebb példájaként emlegetik.

Rejtély: spanyol asszonyként ébredt fel Írisz

A családtagok elmondása szerint minden egy váratlan rosszulléttel kezdődött. A tizenhat éves Írisz egy este nem érezte jól magát lefeküdt pihenni, másnap reggel azonban mintha egy teljesen más ember ébredt volna fel ugyanabban a testben. Nem ismerte fel a szüleit, idegenként nézett testvéreire, és kizárólag spanyolul volt hajlandó megszólalni. Amikor magyarul beszéltek hozzá, értetlenül nézett rájuk, majd újra spanyolul válaszolt. Következetesen azt állította, hogy nem Írisznek hívják, hanem Luciának, Madridban született, ott élte le az egész életét, és fogalma sincs, hogyan kerülhetett Budapestre.

A személyisége mindenki szerint teljesen megváltozott. A korábban csendes, visszahúzódó fiatal helyett egy határozott, temperamentumos, élénk gesztusokkal beszélő asszony jelent meg előttük. Olyan magabiztossággal mesélt az életéről, mintha valóban hosszú évtizedes tapasztalatokat szervezett volna Spanyolországban, ahogyan állította.

Lucia története részleteiben is rendkívül kidolgozott volt. Elmondása szerint Madrid egyik munkásnegyedében nőtt fel, fiatalon ment férjhez egy Pedro nevű férfihoz, akit kezdetben nem szeretett, később azonban boldog házasságban éltek. Azt állította, hogy tizennégy gyermekük született, és negyvenhárom éves korában tüdőbaj végzett vele. Saját emlékei szerint a halála után egyszer csak egy budapesti lány testében tért magához.