Halott nő lelke költözött a magyar tinilányba: „Nem Írisz vagyok, hanem Lucia!”

A rejtélyes eset az 1930-as években bejárta a világsajtót, és máig nincs rá egyértelmű magyarázat. Vajon valóban egy korábbi élet emlékei törtek felszínre, vagy az emberi elme egyik legkülönösebb jelenségének lehettek szemtanúi a kortársak?
Kevés olyan magyar rejtély létezik, amely közel száz év elteltével is ennyire megosztja az embereket, mint Farczády Írisz története. A budapesti villában élő kamasz neve 1935 tavaszán szinte minden magyar lap címlapjára felkerült, miután családja olyan eseményekről számolt be, amelyekre sem az orvosok, sem az akkori tudósok nem tudtak megnyugtató magyarázatot adni. A történet rövid idő alatt nemzetközi érdeklődést váltott ki, és még ma is a magyar paranormális esetek egyik legismertebb példájaként emlegetik.
Rejtély: spanyol asszonyként ébredt fel Írisz
A családtagok elmondása szerint minden egy váratlan rosszulléttel kezdődött. A tizenhat éves Írisz egy este nem érezte jól magát lefeküdt pihenni, másnap reggel azonban mintha egy teljesen más ember ébredt volna fel ugyanabban a testben. Nem ismerte fel a szüleit, idegenként nézett testvéreire, és kizárólag spanyolul volt hajlandó megszólalni. Amikor magyarul beszéltek hozzá, értetlenül nézett rájuk, majd újra spanyolul válaszolt. Következetesen azt állította, hogy nem Írisznek hívják, hanem Luciának, Madridban született, ott élte le az egész életét, és fogalma sincs, hogyan kerülhetett Budapestre.
A személyisége mindenki szerint teljesen megváltozott. A korábban csendes, visszahúzódó fiatal helyett egy határozott, temperamentumos, élénk gesztusokkal beszélő asszony jelent meg előttük. Olyan magabiztossággal mesélt az életéről, mintha valóban hosszú évtizedes tapasztalatokat szervezett volna Spanyolországban, ahogyan állította.
Lucia története részleteiben is rendkívül kidolgozott volt. Elmondása szerint Madrid egyik munkásnegyedében nőtt fel, fiatalon ment férjhez egy Pedro nevű férfihoz, akit kezdetben nem szeretett, később azonban boldog házasságban éltek. Azt állította, hogy tizennégy gyermekük született, és negyvenhárom éves korában tüdőbaj végzett vele. Saját emlékei szerint a halála után egyszer csak egy budapesti lány testében tért magához.
A történet egyik legmegdöbbentőbb része az volt, hogy amikor tükröt tartottak elé, állítólag hosszasan nézte magát, majd értetlenül kérdezte, hová tűnt fekete haja, és miért lett ilyen fiatal. Úgy beszélt saját külsejéről, mintha valóban egy középkorú asszony arcát várta volna viszontlátni.
A család szerint nemcsak a beszéde változott meg. Írisz spanyol dalokat énekelt, spanyol imákat mondott, és olyan kézírással írt alá, amely teljesen eltért korábbi vonalvezetéseitől. Az újságírók arról is beszámoltak, hogy új aláírásában már Lucia neve szerepelt.
A vizsgálatok során egy különös fémtárgyat is mutattak neki, amelyet Magyarországon szinte senki sem ismert. Lucia azonnal "braserónak" nevezte, és megmutatta, miként kell használni. Ez a faszénnel működő hordozható melegítőedény akkoriban Spanyolország szegényebb otthonaiban volt elterjedt. A vizsgálatot végzők szerint nehéz volt megmagyarázni, honnan ismerhette egy magyar tinédzser ezt az eszközt.
A fél világ a különös eset csodájára járt
A nem mindennapi történet villámgyorsan bejárta az országot. A villa előtt újságírók, kíváncsiskodók és szakemberek gyülekeztek, hogy saját szemükkel lássák a rejtélyes lányt. A szerettei állítása szerint azonban nem ők keresték a nyilvánosságot. A történtekről közel két évig hallgattak, és csak akkor került nyilvánosságra az eset, amikor a híre valamilyen módon kiszivárgott. Nemcsak magyar, hanem osztrák, német, angol és spanyol lapok is foglalkoztak a különös történettel. A korabeli újságok a reinkarnáció egyik legerősebb bizonyítékaként írtak róla, miközben mások inkább szenzációként kezelték az ügyet, egyesek pedig puszta szemfényvesztésként titulálták.
A kíváncsiság odáig fajult, hogy a Budapesten szolgáló spanyol diplomácia egyik képviselője személyesen is felkereste Íriszt. Hosszasan beszélgetett vele spanyolul, majd vegyes benyomásokkal távozott. Elismerte, hogy a lány valóban jól beszéli a nyelvet, ugyanakkor úgy érezte, szóhasználata és kiejtése nem teljesen olyan, mint egy Madridban nevelkedett emberé. Több kérdésére ráadásul bizonytalan vagy pontatlan választ adott a város utcáival, épületeivel és mindennapi életével kapcsolatban. Nyelvtanárok is megvizsgálták a lányt. Többen meglepődtek folyékony beszédén, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy spanyol tudása inkább tanult nyelvre emlékeztetett, mint valódi anyanyelvre.
Az orvosok sem maradtak ki: ideggyógyászok és pszichiáterek végeztek kutatásokat Íriszen, akik közül többen úgy vélték, nem természetfeletti jelenségről, hanem egy rendkívül ritka pszichológiai állapotról lehet szó. Már akkoriban is ismertek olyan eseteket, amikor egy ember személyisége teljesen átalakult, más néven mutatkozott be, és saját korábbi életére sem emlékezett.
Reinkarnáció vagy az emberi elme játéka?
Az ügy későbbi vizsgálatai újabb érdekes részleteket tártak fel. A nyomozás során kiderült, hogy Írisz otthonában spanyol nyelvkönyvek voltak, Írisz pedig korábban nyelvórákra is járt. Tanára később azt nyilatkozta, hogy nemcsak nyelvtant oktatott, hanem sokat mesélt tanítványainak Madridról, a spanyol életről, szokásokról és a mindennapokról is. A kétkedők szerint elképzelhető, hogy ezek az ismeretek különös módon épültek be a lány tudatába.
A hívők azonban úgy vélték, ez önmagában nem magyarázza meg, hogyan tudott hosszú időn keresztül kizárólag spanyolul kommunikálni, miért változott meg teljesen a személyisége, és hogyan volt képes olyan következetesen ragaszkodni Lucia történetéhez.
A sztori évekkel később sem tűnt el teljesen. A beszámolók szerint Írisz idővel visszatért hétköznapi életéhez, férjhez ment, gyermekei születtek és dolgozott, ám amikor évtizedek múltán ismét megkérdezték a különös eseményekről, nem mondta azt, hogy mindez csupán kitaláció lett volna. Továbbra is azt állította, hogy pontosan úgy élte át az eseményeket, ahogyan fiatalkorában elmesélte - írja a Fanny magazin.
Hogy valóban egy korábbi élet emlékei törtek-e felszínre, vagy egy rendkívül ritka disszociatív pszichés jelenség tanúi voltak a kortársak, azt ma sem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. A tudomány mindeddig nem talált olyan bizonyítékot, amely igazolná a lélekvándorlást, ugyanakkor az emberi agy működése még ma is számos feltáratlan titkot rejt. Talán éppen ezért foglalkoztat bennünket közel egy évszázaddal később is Farczády Írisz története.